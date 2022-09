Cours du pétrole : une hausse enregistrée ce lundi 5 septembre

Les prix du pétrole fluctuent selon de nombreux facteurs, les réserves, la disponibilité des stocks mais aussi la situation géopolitique mondiale. Ce dernier point a un réel impact sur les prix de l’or noir. En effet, depuis le mois de février de l’année en cours et la guerre entre la Russie et l’Ukraine des records ont même été atteints.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 1 dollar le baril ce lundi 5 septembre, alors que les investisseurs attendent d’éventuelles mesures des producteurs de l’OPEP+ pour ajuster la production et soutenir les prix lors d’une réunion qui se tiendra plus tard dans la journée.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 2,47 dollars, soit 2,4%, pour atteindre 95,39 dollars le baril à 7 heures du matin, après avoir augmenté de 0,7% vendredi dernier.

Le brut américain West Texas Intermediate a atteint les 88,81 dollars le baril, en hausse de 1,94 dollar, soit 2,23%, après une hausse de 0,3% lors de la session précédente.

32ème réunion ministérielle des pays OPEP-non OPEP (OPEP+) ce lundi 5 septembre

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part, aujourd’hui lundi 5 septembre 2022, à la 32ème réunion ministérielle des pays OPEP-non OPEP (OPEP+), pour examiner la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme, selon un communiqué du ministère, rendu public ce dimanche 4 septembre.

Cette réunion, regroupant les 23 pays (13 pays de l’OPEP et 10 pays non membres), signataires de la déclaration de coopération, précédée, le même jour, par la 44ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), composé de pays membres de l’OPEP, à savoir : l’Algérie, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l’Irak, le Koweit, le Nigeria et le Venezuela, ainsi que deux pays non membres de l’organisation, en l’occurrence, la Russie et le Kazakhstan. Aura pour mission « d’évaluer, sur la base du rapport établi par le Comité technique conjoint de suivi (JTC), la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution, ainsi que le respect des niveaux de la production des pays participants à la Déclaration de Coopération pour le mois de juillet 2022 », précise la même source.