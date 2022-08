Cours du pétrole : nouvelle hausse des prix ce 23 août

Stimulés par les déclarations des autorités saoudiennes qui ont évoqué la possibilité de réduire la production pour rétablir l’équilibre sur le marché, les prix du pétrole sont repartis à la hausse ce mardi 23 août 2022.

En effet, le ministre de l’Énergie, Abdulaziz bin Salman Al Saud, avait affirmé hier lundi à l’Agence de presse saoudienne (SPA) que l’OPEP+ possède des moyens qui lui permettent de faire face aux défis que lui pose le marché fluctuant des hydrocarbures. Et parmi ces moyens, le ministre a notamment cité la possibilité pour l’alliance de décider de baisser la production à tout moment.

Suite à ces déclarations, le cours du pétrole brut standard, Brent Crude, a augmenté de 0,85 % pour atteindre le prix de 98,28 USD le baril. Quant au brut West Texas Intermediate (WTI), son prix a connu une hausse de 1,04 % et le baril s’est vendu à 91,30 USD.

Production de pétrole, l’OPEP+ avait décidé d’une augmentation lors de sa 31e réunion

Le 2 août dernier, le ministre algérien de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, avait pris part, par visioconférence, aux travaux de la 31e réunion de l’OPEP+.

Lors de cette réunion, les dirigeants des pays de l’OPEP+ ont décidé d’augmenter la production de pétrole pour le mois d’août de 648 000 barils par jour, au lieu des 432000 décidé auparavant.

En outre, depuis le mois d’août 2021, l’OPEP+ travaille à réaménager l’accord de baisse de production en augmentant son offre sur le marché mondial de 400 000 barils par jour. Ledit accord restera valable jusqu’à la fin de l’année 2022.

Enfin, rappelons au lecteur que l’alliance OPEP+, créée en 2016, regroupe les 13 pays membres de l’OPEP (dont l’Algérie, le Venezuela et l’Arabie saoudite) et 10 autres pays non membres de l’organisation, dont la Russie et le Bahreïn.