Cours du pétrole : les prix repartent à la hausse ce 17 mars

En conséquence du conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’économie du monde est perturbée. Les sanctions contre la Russie ont un impact négatif sur l’économie mondiale, vu que la Russie domine la production et l’exportation du pétrole dans le monde, ce qui lui donnait un poids sur le marché mondial et donc par conséquent un certain impact sur ses prix.

Quelque semaines après le déclenchement de la guerre Russo-Ukrainienne, les prix du pétrole continuent leur hausse. Selon les données, le prix du baril de pétrole est en légère hausse. Après une sorte de stabilisation durant les jours passés, le prix vient de repartir légèrement à la hausse.

Une hausse des prix du baril

En effet, aujourd’hui jeudi 17 mars 2022, les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) pour le mois d’avril a connu une légère hausse de 1.83% à 96,78 Dollars pour le baril. Et quant aux contrats à terme sur le Brent, elles ont connu une augmentation de 1,87%, pour s’établir à 97,13 dollars pour le baril. Et ce, après une baisse d’environ 2% des prix du pétrole qui été marqué pendant la journée d’hier 16 mars 2022.

Par ailleurs, les réserves pétrolières des Etats Unis ont connu une augmentation de 4,3 millions baril, soit 1,1% à 415,9 millions de baril.

Et selon l’agence international de l’énergie (AIE). Le marché peut connaître un manque de 3 millions de barils de pétrole russe par jour à partir du mois d’avril.

Quelles sont les raisons de la hausse des prix ?

La hausses des prix du pétrole revient en premier lieu aux nombreuses sanctions imposées sur la Russie par l’Union Européenne et les Etats Unis. La guerre en Ukraine a imposé des doutes sur la mise en disposition et les prix du pétrole. Surtout après que les contrats à terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008.

Depuis le début de cette guerre, les Etats du monde entier s’inquiètent pour le sort de l’économie mondiale et plus précisément pour ce qui est des prix du pétrole qui a connu une flambée très importante. Les prix continuent de flamber et ont atteint des records, depuis le début de la guerre en Ukraine.