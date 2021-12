Cours des principales devises en Algérie ce 31 décembre

La crise économique a durement impacté la monnaie nationale en Algérie. Face aux principales devises, au marché parallèle, mais aussi au niveau de la Banque Centrale, le Dinar algérien poursuit sa dégringolade.

Après une halte de quelques mois, due à la fermeture des frontières et à la crise sanitaire, la valeur de la monnaie unique européenne ainsi que la monnaie étasunienne a flambé sur le marché noir. Les cours officiels n’ont pas été épargnés non plus, vu que le Dollar et l’Euro ont atteint des records cette année.

Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes profitent de la reprise des vols et voient leurs affaires relancées après une période de stagnation. Aujourd’hui, le 31 décembre 2021, un seul Euro est cédé au marché noir contre 215.50 dinars algériens à la vente et contre 214 dinars algériens à l’achat.

La monnaie étasunienne quant à elle connait une stagnation ces derniers jours. Un seul dollar américain est cédé contre 192 dinars algériens à l’achat et contre 194 dinars algériens à la vente. Le Dollar canadien de son côté s’échange contre 143 dinars algériens à l’achat et contre 146 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling enfin reste très chère. Un seul Pound est cédé contre pas moins de 250 dinars algériens à la vente et contre 248 dinars algériens à l’achat.

Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, les choses ne se passent pas mieux pour la monnaie nationale. Devant le Dollar, mais aussi face à l’Euro, la valeur du Dinar algérien régresse de plus en plus.

Aujourd’hui, au niveau des guichets de la banque d’Algérie, un seul Euro s’échange contre 157.02 dinars algériens à l’achat et contre 157.05 dinars algériens à la vente.

Une légère baisse est constatée du côté des cours de la monnaie étasunienne. Un seul Dollar s’échange contre 138.83 dinars algériens à l’achat et contre 138.85 dinars algériens à la vente. Le dollar Canadien quant à lui est cédé contre 108.44 dinars algériens à l’achat et contre 108.46 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling reste la plus chère de toutes. Un seul Pound vaut 187.07 dinars algériens à l’achat et 187.08 dinars algériens à la vente.