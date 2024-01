Cours des devises Banque et marché parallèle : voici les chiffres de ce mardi 9 janvier !

Les fluctuations des taux de change continuent de captiver l’attention des observateurs économiques en Algérie. Nous vous tenons informés des toutes dernières évolutions concernant les devises en Algérie, en se basant sur les données récentes de la Banque d’Algérie du 8 au 10 janvier 2024, ainsi que sur les cours pratiqués par les cambistes du marché informel du Square Port Saïd d’Alger.

L’euro, monnaie de l’Union Européenne, présente des valeurs significatives sur le marché officiel : coté à 146.86 dinars algériens pour l’achat et à 146.93 dinars algériens pour la vente. De son côté, le dollar américain reste stable, s’échangeant à 134.35 dinars algériens pour l’achat et à 134.37 dinars algériens pour la vente, et ce, sur le même marché.

En outre, les taux officiels de la Banque d’Algérie indiquent que la livre britannique s’échange à 170.59 dinars algériens pour l’achat et à 170.61 dinars algériens pour la vente. Par ailleurs, ces mêmes taux officiels fixent le dollar canadien à 100.35 dinars algériens pour l’achat et à 100.39 dinars algériens pour la vente.

Devises en Algérie : à combien s’échange l’euro sur le marché noir ?

Après une période de hausse observée récemment, les principales devises étrangères semblent présenter une tendance à la stabilisation sur le marché informel de changes. L’euro maintient sa position avec un taux d’achat à 234.00 dinars algériens et un taux de vente à 236.00 dinars algériens. De même, le dollar américain affiche une stabilité avec un taux d’achat à 217.00 dinars algériens et un taux de vente à 220.00 dinars algériens, constatés sur le marché parallèle du Square Port Saïd d’Alger.

Pour ceux qui suivent les taux de conversion du marché noir, il convient de savoir que les cambistes proposent la livre sterling à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente. Quant à la monnaie canadienne, elle se négocie dans ce marché à 156.00 dinars algériens pour l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente.

Cette situation des taux de conversion des devises offre un aperçu complet des fluctuations monétaires, combinant les tendances du marché officiel et celles du marché informel pour ce mardi 9 janvier 2024 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 146.86 146.93 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.35 134.37 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 170.59 170.61 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 100.35 100.39 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.57 36.59 57.00 59.00