Cours de soutien pendant les vacances d’hiver : voici les catégories d’élèves concernées

À partir de ce jeudi 19 décembre jusqu’au 05 janvier 2025, les vacances d’hiver marqueront une halte dans le rythme soutenu des cours pour des milliers d’élèves algériens. Cependant, le ministère de l’Éducation a fait savoir qu’une session de cours de soutien sera ouverte pendant cette période. Celle-ci concerne les élèves de quatrième année moyenne, qui préparent leur examen du BEM. Ainsi que les élèves de troisième année secondaire, qui passeront l’épreuve du baccalauréat en fin d’année scolaire.

Mohamed Sghir Saâdaoui, le ministre de l’Éducation nationale, a donné des instructions officielles aux directeurs de l’éducation pour ouvrir les établissements scolaires durant la première semaine des vacances d’hiver. Cette initiative permettra non seulement d’aider les élèves à combler leurs lacunes. Mais également à améliorer le niveau scolaire en Algérie.

Vacances d’hiver : l’Éducation nationale met en place des cours de soutien aux élèves

Dans une démarche visant à améliorer les résultats scolaires des élèves algériens, le ministre de l’Éducation a lancé un programme de cours de soutien intensifiés. Ces séances de révision, dispensées selon un calendrier précis qui couvre toutes les matières, ciblent les élèves ayant des lacunes et qui nécessitent un renforcement de leurs acquis.

De plus, cette initiative mettra une remise à niveau pour une réintégration réussie au deuxième trimestre. Et ce, à travers un encadrement structuré pour réussir les examens nationaux. En effet, le ministère de l’Éducation mobilise tous les moyens nécessaires pour garantir un taux de réussite élevé aux épreuves du Brevet de l’enseignement moyen et du baccalauréat.

Le ministère de l’Éducation fait de la pratique sportive un pilier de la formation des élèves

Par ailleurs, lors de la réunion nationale qui a eu lieu hier, 15 décembre 2024, Mohamed Sghir Saâdaoui a souligné l’importance des activités sportives au sein des écoles. Selon le ministre, le sport scolaire est bien plus qu’une activité physique. Il s’agit d’un vecteur de cohésion, d’échanges et d’épanouissement pour les jeunes, offrant ainsi des opportunités de rencontres et de développement personnel.

À ce titre, il a évoqué le lancement du championnat national scolaire des sports collectifs, prévue pour janvier 2025. Celle-ci inclut diverses compétitions sportives régionales et nationales. Tels que le festival sportif des écoles primaires qui sera organisé dans la wilaya de Tlemcen, ou encore les tournois de football pour les enfants de mois de 12 ans.