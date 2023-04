Cours de change : le dinar algérien face aux devises en Banque et au marché noir ce 23 avril

Selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 20 au 24 avril 2023, l’unité de l’euro s’échange contre 148.44 dinars algériens à l’achat et contre 148.51 dinars algériens à la vente. De son côté, le dollar américain unique s’achète à 135.52 dinars algériens et se vend à 135.54 dinars algériens sur le même marché de change.

Outre la paire USD/EUR, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie indiquent qu’il est possible d’acheter le dollar canadien unique à 100.58 dinars algériens et de le vendre à 100.62 dinars algériens. De plus, au marché formel de change, le taux d’achat du dirham émirati se maintient à 36.89 dinars algériens et son taux de vente à 36.91 dinars algériens.

En parallèle, et au niveau du marché informel de change, la valeur des devises étrangères stagne et affiche très peu de variation. En effet, les cambistes du Square d’Alger échangent encore l’euro contre 222.00 dinars algériens à l’achat et contre 224.00 dinars algériens à la vente. Mais aussi, le billet vert unique contre 204.00 dinars algériens à l’achat et contre 206.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, l’unité du dollar canadien s’achète en noir à 148,00 dinars algériens et se vend à 150.00 dinars algériens. Tandis que l’achat du dirham émirati s’est établi à 52.00 dinars algériens et sa vente à 55.00 dinars algériens, et ce, au niveau de la bourse informelle.

Il est à rappeler que le marché formel de change de devises est un système réglementé et contrôlé par les gouvernements et les banques centrales, où les taux de change sont établis en fonction des conditions économiques et politiques du pays. En revanche, le marché informel de change de devises est un système non réglementé, où l’offre et la demande déterminent les taux de change.

Banque d’Algérie et marché informel : taux de change du dinar ce 23 avril

Ci-dessous, vous trouverez un tableau qui résume les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères pour ce dimanche 23 avril 2023 :