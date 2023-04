Cours de change : le dinar algérien face aux devises en Banque et au marché informel ce 19 avril

Malgré leurs multiples différences, les marchés formel et informel de change permettent d’échanger les devises. Le premier est un marché réglementé qui repose sur les taux de change officiels. Alors que le second, est un marché non réglementé qui tente de contourner les restrictions pour obtenir un meilleur taux de change.

Selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 18 au 20 avril 2023, la monnaie européenne unique s’échange contre 148.47 dinars algériens à l’achat et contre 148.50 dinars algériens à la vente. De son côté, le dollar américain unique s’est établi à 135.46 dinars algériens à l’achat et à 135.47 dinars algériens à la vente, et ce, sur le même marché de change.

En outre, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie indiquent qu’il est possible d’acheter le dollar canadien unique à 101.25 dinars algériens et de le vendre à 101.29 dinars algériens. Il faut aussi noter qu’au marché formel de change, le taux d’achat du dirham émirati est de 36.88 dinars algériens et son taux de vente de 36.89 dinars algériens.

Cotations du dinar algérien au marché noir ce 19 avril

Sur le marché informel de change, les principales devises étrangères stagnent et affichent très peu de variations. En effet, ce 19 avril 2023, les cambistes du Square d’Algérie échangent encore l’euro unique contre 222.00 dinars algériens à l’achat et contre 224.00 dinars algériens à la vente. Quant au dollar américain, son taux d’achat est encore de 204.00 dinars algériens et son taux de vente de 206.00 dinars algériens.

Par ailleurs, l’unité du dollar canadien s’achète en noir à 148,00 dinars algériens et se vend à 150.00 dinars algériens. Enfin, au niveau de la bourse informelle, il est possible d’acheter le dirham émirati à 52.00 dinars algériens et de le vendre à 55.00 dinars algériens.

Banque d’Algérie et marché noir : quel est le taux de change du dinar ce 19 avril ?

Ci-dessous, un tableau résumant les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères pour ce mercredi 19 avril 2023 :