Cours de change du dinar algérien en Banque et au marché parallèle ce lundi 16 octobre

D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque du 13 au 17 octobre 2023, l’euro, monnaie phare de la zone européenne, s’acquiert à 145.14 dinars algériens et se vend à 145.18 dinars algériens. Selon la même source, le taux de change du dollar américain, monnaie incontournable sur la scène financière mondiale, s’est établi à 137.44 dinars algériens pour l’achat et à 137.46 dinars algériens pour la vente.

De plus, pour les transactions en dollar canadien, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent un taux d’achat à 100.55 dinars algériens et un taux de vente à 100.60 dinars algériens. Pour ceux qui s’intéressent à la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling, il est possible de l’acheter à 167.86 dinars algériens et de la vendre à 167.94 dinars algériens.

Dans l’ombre du marché officiel des devises, le marché noir continue de jouer un rôle significatif dans la dynamique monétaire de l’Algérie. Actuellement, les chiffres montrent que l’euro s’échange à 228.00 dinars algériens à l’achat et contre 230.00 dinars algériens à la vente. En outre, l’unité de la monnaie américaine, le dollar, maintient sa position sur ce même marché. Ainsi, les chiffres indiquent un taux d’achat de 217.00 dinars algériens et un taux de vente de 219.00 dinars algériens.

Par ailleurs, les cambistes du Square d’Alger proposent également l’unité de la monnaie canadienne à des taux distincts. Pour l’achat, un dollar canadien s’échange contre 154.00 dinars algériens, tandis que pour la vente, le taux s’établit à 156.00 dinars algériens. Enfin, pour ce qui est de la monnaie britannique, les cambistes de la bourse informelle la cèdent contre 262.00 dinars algériens à l’achat et contre 265.00 dinars algériens à la vente.

Taux de change des devises en Banque et au marché noir ce 16 octobre

En un seul coup d’œil, vous pourrez constater l’évolution du dinar face au dollar américain, à l’euro, et à d’autres devises étrangères, et ce, sur les deux marchés de change. Une perspective précieuse pour les investisseurs, les voyageurs et tous ceux qui ont des intérêts financiers dans le pays :