Cours de change du dinar algérien en Banque et au marché parallèle ce jeudi 28 septembre

D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque du 27 au 29 septembre 2023, l’unité de l’euro s’achète à 145.36 dinars algériens et se vend à 145.43 dinars algériens. Selon la même source, l’achat du dollar américain s’est établi à 137.26 dinars algériens et sa vente à 137.28 dinars algériens.

En outre, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie indiquent qu’il est possible d’acheter la monnaie britannique à 166.79 dinars algériens et de la vendre à 166.86 dinars algériens. De plus, les cotations officielles de la Banque affichent l’achat du dollar canadien à 101.52 dinars algériens et sa vente à 101.54 dinars algériens.

Taux de change du marché noir : l’euro en hausse ce 28 septembre !

Parallèlement, au niveau du marché noir de change, l’euro gagne du terrain et sa valeur observe ne nouvelle hausse chaque jour. En effet, la monnaie européenne s’échange désormais contre 228.50 dinars algériens à l’achat et contre 230.50 dinars algériens à la vente. Tandis que le taux d’achat de l’unité de la monnaie américaine se maintient à 214.00 dinars algériens et son taux de vente à 216.00 dinars algériens au niveau du même marché, et ce, après avoir légèrement augmenté les jours précédents.

De plus, les cambistes de la bourse informelle cèdent l’unité de la livre sterling à 256.00 dinars algériens à l’achat et contre 258.00 dinars algériens à la vente. Alors qu’ils proposent l’unité de la monnaie canadienne à 156.00 dinars algériens pour l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente.

Enfin, voici un tableau récapitulant les cours de change du dinar algérien face aux principales monnaies étrangères en Banque et au marché informel des devises :