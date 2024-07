Cours de change des devises : voici les chiffres de ce 11 juillet (Banque et marché noir)

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro reste stable avec un taux d’achat de 145.18 dinars algériens et un taux de vente de 145.22 dinars algériens. En revanche, sur le marché parallèle, l’euro atteint des sommets, s’échangeant à 238.00 dinars algériens à l’achat et 240.00 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain affiche également des taux officiels stables, avec un prix d’achat à 134.29 dinars algériens et un prix de vente à 134.30 dinars algériens. Cependant, sur le marché noir de change, le dollar américain se négocie à un taux d’achat de 222.00 dinars algériens et un taux de vente de 223.00 dinars algériens.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyager en Algérie – juillet 2024 : ces vols de Transavia profitent d’une belle promotion

En outre, les cotations du marché officiel affichent la livre sterling à un taux d’achat de 171.79 dinars algériens et un taux de vente de 171.85 dinars algériens. Alors que sur le marché parallèle, les cambistes proposent la livre sterling à des valeurs élevées, avec un taux d’achat de 276.00 dinars algériens et un taux de vente de 278.00 dinars algériens.

Banque d’Algérie et marché noir : voici un récapitulatif des taux de change !

Ces données mettent la lumière sur les écarts qui se creusent entre les taux officiels et ceux du marché noir, témoignant des tensions et des dynamiques complexes du marché de change des devises en Algérie. Les voyageurs, les importateurs et les citoyens se trouvent souvent contraints de naviguer entre ces deux réalités.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Près d’1 million d’inscrits en 5 jours malgré les soucis techniques

En consultant le tableau ci-dessous, découvrez un récapitulatif des taux de change des principales devises étrangères en Algérie pour ce jeudi 11 juillet 2024, et ce, aussi bien sur le marché officiel que sur le marché informel :