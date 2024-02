Cours de change des devises : nouveau record de l’euro sur le marché noir ce 4 février !

En ce début de semaine, une dynamique mouvementée a marqué le marché informel de change du Square Port Saïd d’Alger. En effet, les principales devises étrangères semblent avoir observé une nouvelle hausse de leurs valeurs face au dinar algérien. Dans cet article, découvrez les cours de change des devises à la Banque d’Algérie et au marché noir pour ce dimanche 4 février !

L’euro a enregistré une nouvelle hausse au niveau du marché informel de change. Désormais, les cambistes proposent la monnaie européenne à un taux d’achat de 238.00 dinars algériens et à taux de vente de 240.00 dinars algériens. De manière similaire, le dollar américain affiche aussi une légère augmentation, avec un taux d’achat à 220.00 dinars algériens et un taux de vente à 222.00 dinars algériens.

Pour ceux qui scrutent les taux de conversion des autres devises sur le marché parallèle, il convient de noter que la livre britannique et le dollar canadien ont également connu une ascension en ce début de semaine. En effet, les cambistes cèdent la livre sterling à 273.00 dinars algériens à l’achat et à 275.00 dinars algériens à la vente. De même, ils proposent la monnaie canadienne à l’achat à 159.00 dinars algériens et à la vente à 161.00 dinars algériens.

Cotations des devises : mais qu’en est-il de la Banque d’Algérie ?

En scrutant les chiffres du marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro est coté à 145.39 dinars algériens pour l’achat et à 145.46 dinars algériens pour la vente. Le dollar américain, quant à lui, se place à 134.78 dinars algériens pour l’achat et à 134.80 dinars algériens pour la vente sur le même marché.

En outre, les taux officiels de la Banque d’Algérie du 1ᵉʳ au 5 février 2024 affichent la livre britannique à 170.50 dinars algériens pour l’achat et à 170.59 dinars algériens pour la vente. De son côté, le dollar canadien, se positionne à 100.14 dinars algériens pour l’achat et à 100.18 dinars algériens pour la vente.

Ces chiffres témoignent des récentes fluctuations et de la situation actuelle des devises, aussi bien sur le marché parallèle que sur le marché officiel, et ce, pour ce dimanche 4 février 2024 :