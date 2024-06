Cours de change des devises étrangères en Banque et au marché parallèle ce jeudi 20 juin

Cette semaine de l’Aïd al-Adha, une certaine stabilité semble régner sur les taux de change des devises en Algérie, et ce, malgré les disparités entre les valeurs officielles et celles du marché informel. Les données officielles de la Banque d’Algérie pour la période du 19 au 21 juin 2024 illustrent cette tendance.

Sur le marché officiel, l’euro conserve son taux avec un prix d’achat de 144.33 dinars algériens et un prix de vente de 144.36 dinars algériens. Le dollar américain, quant à lui, affiche des valeurs similaires avec un taux d’achat de 134.41 dinars algériens et un taux de vente de 134.43 dinars algériens. En outre, la livre sterling s’achète actuellement à 171.08 dinars algériens et se vend à 171.16 dinars algériens.

À LIRE AUSSI :

>> Espagne – Algérie en ferry : Trasmediterránea baisse ses prix pour l’été 2024

Cette apparente constance des valeurs officielles contraste fortement avec les taux observés sur le marché noir du Square Port Saïd à Alger. Sur ce marché informel, l’euro atteint des sommets, s’échangeant jusqu’à 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente. De même, le dollar américain s’élève à des taux d’achat de 217.00 dinars algériens et de vente de 220.00 dinars algériens. De son côté, la livre sterling maintient des taux élevés avec un taux d’achat de 262.00 dinars algériens et un prix de vente de 265.00 dinars algériens.

Saison estivale 2024 : à combien s’échange le dinar tunisien ?

Avec l’arrivée imminente de la saison estivale, de nombreux Algériens commencent à planifier leurs vacances en Tunisie. Le lancement récent du voyage en train entre les deux pays facilite grandement les déplacements, attirant ainsi un nombre croissant de voyageurs. Pour ceux qui se préparent à partir, il est essentiel de connaître les taux de change actuels de la monnaie tunisienne.

Au niveau de la Banque d’Algérie, le dinar tunisien s’échange à 42.66 dinars algériens à l’achat et à 43.08 dinars algériens à la vente. Tandis que sur le marché parallèle de change, la monnaie tunisienne s’achète à 68.00 dinars algériens et se vend à 70.00 dinars algériens.

À LIRE AUSSI :

>> Train Tunisie-Algérie : Prix des billets et date du lancement officiel dévoilés

Pour une vue d’ensemble des cours de change des principales devises étrangères pour ce jeudi 20 juin 2024, consultez le tableau récapitulatif ci-dessous. Il vous permettra de mieux comprendre les dynamiques des marchés de change en Algérie, entre les valeurs officielles et celles du marché informel :