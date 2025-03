Cours de change des devises en Banque et sur le marché noir : l’euro poursuit-il son envolée ?

Le fossé continue de se creuser entre les taux de change officiels et ceux du marché parallèle en Algérie, traduisant une forte demande sur le marché noir où les devises étrangères s’échangent à des niveaux bien supérieurs par rapport aux cotations officielles de la Banque d’Algérie. Cette tendance haussière, particulièrement marquée pour certaines monnaies comme l’euro. Voici un état des lieux des taux de change ce lundi 17 mars.

La monnaie européenne continue de grimper sur le marché informel de change. Ce lundi, les cambistes échangent 100 euros à 25 200 dinars à l’achat et 25 400 dinars à la vente, soit un taux respectif de 252 dinars et 254 dinars par euro.

Cette hausse s’inscrit dans la dynamique observée depuis plusieurs jours, confirmant une demande soutenue. En revanche, sur le marché officiel, la Banque d’Algérie affiche une relative stabilité. Les dernières cotations indiquent un taux de 14 494 dinars pour 100 euros à l’achat et 14 497 dinars à la vente. Ainsi, l’euro unique s’échange officiellement à 144,94 dinars à l’achat et 144,97 dinars à la vente, marquant un écart considérable avec les valeurs du marché parallèle.

Banque d’Algérie et marché noir : qu’en est-il des autres devises ?

Contrairement à l’euro, le dollar américain connaît une évolution plus modérée sur le marché informel. Actuellement, les cambistes proposent l’unité de la monnaie américaine à 238 dinars à l’achat et 241 dinars à la vente. Du côté du marché officiel, la Banque d’Algérie fixe son cours à 133,25 dinars à l’achat et 133,27 dinars à la vente, selon les cotations en vigueur du 17 au 19 mars.

La livre sterling reste l’une des devises les plus prisées sur le marché parallèle. Son taux de change atteint 298 dinars à l’achat et 301 dinars à la vente, confirmant un niveau élevé par rapport aux cotations officielles. À titre de comparaison, la Banque d’Algérie fixe la livre britannique à 172,34 dinars à l’achat et 172,41 dinars à la vente, affichant un écart conséquent avec le marché informel.

Pour ce qui est du dollar canadien, il suit une tendance similaire, avec des variations notables sur le marché informel. Ce lundi 17 mars, il s’échange à 159 dinars à l’achat et 162 dinars à la vente. Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie affiche des taux nettement inférieurs, avec une cotation de 92,75 dinars à l’achat et 92,78 dinars à la vente.