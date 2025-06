Cours de change des devises en Algérie : que révèlent les chiffres de la Banque et du marché noir ?

La monnaie européenne continue de s’apprécier face au dinar sur le marché officiel algérien. Selon les données les plus récentes de la Banque d’Algérie, l’euro franchit la barre des 150 dinars, atteignant 150,50 DZD à l’achat et 150,53 DZD à la vente. Cette légère progression confirme une tendance haussière amorcée depuis plusieurs jours, dans un contexte économique où les devises fortes conservent leur attractivité.

Du côté du dollar américain, les cours restent stables. Il s’échange actuellement à 129,87 dinars à l’achat et 129,89 dinars à la vente. La livre sterling, quant à elle, maintient son statut de devise de valeur, avec un taux d’achat fixé à 176,39 dinars et un taux de vente à 176,41 dinars. Le dollar canadien, plus discret, mais suivi de près par les cambistes, s’achète à 94,62 dinars et se vend à 94,66 dinars.

Ces chiffres, issus des cotations officielles de la Banque d’Algérie, reflètent une certaine stabilité sur le marché interbancaire, en dépit de fluctuations mineures, surtout pour l’euro. Toutefois, le contraste avec le marché informel reste frappant, où les écarts de prix demeurent importants et attirent de nombreux opérateurs.

Devises en Algérie : quels sont les chiffres en vigueur sur le marché parallèle ?

Sur le marché informel, le dollar américain s’échange à 226 dinars à l’achat et 230 dinars à la vente, soit un écart supérieur à 100 dinars par rapport au cours officiel. L’euro maintient sa position privilégiée, s’échangeant à 257 dinars à l’achat et 260 dinars à la vente.

La livre sterling, toujours très convoitée, dépasse largement les 300 dinars, avec un taux d’achat à 299 dinars et une vente à 304 dinars, confirmant son attractivité sur le marché noir. Le dollar canadien se négocie pour sa part à 160 dinars à l’achat et 162 dinars à la vente.

Ces écarts entre les deux marchés s’expliquent par la demande persistante de devises étrangères, en particulier en cette période estivale marquée par les voyages, les échanges commerciaux et les besoins en liquidités en devises.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 150,50 150,53 257,00 260,00 Dollar US ($) 129,87 129,89 226,00 230,00 Livre Sterling (₤) 176,39 176,41 299,00 304,00 Dollar CAN ($C) 94,62 94,66 160,00 162,00 Riyal Saoudien (SAR) 34,61 34,62 58,00 60,00

FIA 2025 : Tebboune inaugure la 56e édition de la Foire Internationale d’Alger

Lundi passé, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d’envoi officiel de la 56ᵉ édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), au Palais des expositions des Pins maritimes. Placée cette année sous le thème « Pour une coopération mutuelle et durable », cette nouvelle édition reflète les ambitions de l’Algérie à renforcer ses partenariats économiques stratégiques.

Dès son arrivée, le chef de l’État s’est dirigé vers le pavillon du Sultanat d’Oman, invité d’honneur de cette édition. Il était accompagné du ministre omanais du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion de l’investissement, Qais Bin Mohammed Al Yousef. Ce choix met en lumière la dynamique positive entre Alger et Mascate, consolidée récemment par plusieurs visites officielles et la signature d’accords bilatéraux dans divers secteurs.

Le président Tebboune a poursuivi sa visite en s’arrêtant au stand de la Palestine, où il a découvert un aperçu riche du patrimoine culturel et artisanal ancestral de ce pays frère, présenté à travers une exposition mêlant tradition et mémoire collective.

Tebboune visite plusieurs stands nationaux

Sur le plan industriel, le chef de l’État s’est rendu au stand de l’entreprise Algerian General Mechanics (AGM-Holding), division de Sidi Bel Abbès. Les responsables de cette société spécialisée dans la fabrication de matériel agricole lui ont présenté leurs capacités de production ainsi que les dernières innovations développées localement.

Le pavillon du ministère de la Défense nationale a, lui aussi, retenu l’attention du président, notamment l’Établissement de construction mécanique de Khenchela et le Groupement de promotion de l’industrie mécanique de l’ANP. Le président s’est également informé des avancées réalisées par l’Office national des substances explosives, le Commandement des Forces navales ou encore l’Établissement de rénovation du matériel des transmissions de la 1ʳᵉ Région militaire.

Enfin, Abdelmadjid Tebboune a terminé sa visite au stand de l’Institut national de cartographie et de télédétection, ainsi qu’à celui de la société VMS, spécialisée dans la production de motocycles, où il a pris connaissance des modèles proposés et du niveau d’intégration locale.