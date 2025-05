Cours de change des devises en Algérie : l’euro poursuit sa progression sur le marché noir ce 5 mai

L’euro poursuit sa course à la hausse sur le marché informel des devises, porté par une demande en nette augmentation à l’approche de la saison estivale. Après un rebond déjà remarquable la semaine dernière, la monnaie européenne continue de grimper dans les principales places du change parallèle en Algérie.

Au square Port-Saïd d’Alger, lieu emblématique du marché informel, les cambistes échangent l’euro à 259 dinars à l’achat et à 261,5 dinars à la vente. En comparaison, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent des taux bien plus bas, à savoir 150,06 dinars à l’achat et 150,09 dinars à la vente.

Cette flambée s’explique, selon plusieurs observateurs, par l’arrivée imminente des vacances d’été, une période où la demande en devises grimpe généralement en flèche, notamment de la part des voyageurs. Certains anticipent même une hausse progressive et continue de l’euro face au dinar algérien dans les prochaines semaines.

Banque d’Algérie et marché noir : quels sont les taux de change ce 5 mai ?

Pendant que l’euro fait l’actualité, le dollar américain reste plutôt stable, tant sur le marché officiel que sur le marché parallèle. Dans les rues d’Alger, les cambistes proposent le billet vert à 235 dinars à l’achat et 238 dinars à la vente, des taux similaires à ceux enregistrés ces derniers jours. Côté officiel, la Banque d’Algérie publie des taux de 132,59 dinars à l’achat et 132,61 dinars à la vente, confirmant cette relative inertie.

Même constat pour la livre sterling, qui ne montre aucun signe de volatilité marquée. Sur le marché parallèle, la devise britannique s’échange autour de 302 dinars à l’achat et 305 dinars à la vente, des valeurs qui demeurent stables depuis plusieurs semaines. À la Banque d’Algérie, la livre s’établit à 166,91 dinars à l’achat et 167,00 dinars à la vente, selon les dernières cotations disponibles.

À l’approche du Hadj : à combien s’échange le riyal saoudien ?

Avec l’arrivée imminente du Hadj, la demande en riyal saoudien connaît un regain d’intérêt, notamment de la part des pèlerins algériens en partance pour les Lieux Saints. Cette période, toujours marquée par une hausse saisonnière, fait légèrement grimper les échanges autour de cette devise sur le marché parallèle.

Les cambistes du marché informel proposent l’unité de la monnaie saoudienne à 60 dinars à l’achat et à 62 dinars à la vente. Alors que les cours de change de la Banque d’Algérie pour ce début de semaine affichent l’achat du riyal saoudien à 35,35 dinars et sa vente à 35,36 dinars.