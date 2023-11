Cours de change des devises en Algérie : l’euro est il en hausse ce mardi 28 novembre ?

L’évolution des devises en Algérie présente des écarts significatifs entre les taux de change du marché officiel orchestré par la Banque d’Algérie et ceux du marché informel animé dans l’ombre au Square d’Alger. Cette divergence est plus frappante pour l’euro, qui a observé une nouvelle hausse au niveau du marché noir.

L’euro, bien établi sur le marché formel à 146.66 dinars algériens à l’achat et à 146.73 dinars algériens à la vente, présente une légère stabilité. Cependant, dans l’effervescence du marché parallèle, sa valeur a considérablement augmenté pour atteindre 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente. Cette escalade marque un écart substantiel par rapport au marché officiel.

Cotations Banque d’Algérie et marché noir : où en sont les autres devises ce 28 novembre ?

Pour sa part, le dollar américain reste également sous les feux de la rampe. Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, le dollar américain s’achète à 134.10 dinars algériens et se vend à 134.11 dinars algériens. Pour la livre sterling britannique, les données officielles pour la période allant du 27 au 29 novembre 2023 révèlent un taux d’achat de 169.02 dinars algériens par unité, avec une vente à 169.10 dinars algériens. D’après la même source, les taux de change du dollar canadien s’installent à 98.27 dinars algériens à l’achat et à 98.31 dinars algériens à la vente.

Au niveau du Square Port Saïd d’Alger, point névralgique des échanges informels, le dollar américain s’acquiert encore à 217.00 dinars algériens à l’achat et se cède à 220.00 dinars algériens à la vente. De son côté, la monnaie britannique, se négocie à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar canadien, dans cette sphère alternative, affiche un taux d’achat de 156.00 dinars algériens et un taux de vente de 158.00 dinars algériens.

Ainsi, ces chiffres soulignent la vive disparité entre les deux marchés, démontrant l’impact significatif du marché informel sur les taux de change en Algérie. Pour récapituler, voici les différences marquantes entre les taux de change du marché officiel et ceux du marché informel pour ce mardi 28 novembre 2023 :