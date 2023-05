Cours de change des devises en Algérie : cotations du dinar en Banque et au marché noir ce 18 mai

Après avoir connu récemment une nouvelle hausse de sa valeur, la monnaie européenne semble de nouveau stagner au niveau de la bourse informelle. En effet, les cambistes du marché noir du Square Port Saïd d’Alger proposent encore un taux d’achat de 224,00 dinars algériens pour un euro et un taux de vente de 226,00 dinars algériens pour l’unité de cette même monnaie. Quant au dollar américain, il s’échange contre 204,00 dinars algériens à l’achat et contre 206,00 dinars algériens à la vente sur ce marché informel.

En outre, concernant le dollar canadien, son taux d’achat se maintient à 146,00 dinars algériens, tandis que son taux de vente reste à 148,00 dinars algériens, et ce, sur le marché noir du Square d’Alger. De plus, la livre sterling s’échange contre 250,00 dinars algériens à l’achat et contre 252,00 dinars algériens à la vente sur le marché parallèle de change.

Taux de change du dinar algérien en Banque ce 18 mai

Par ailleurs, à la Banque d’Algérie, le taux d’achat de l’euro s’élève à 147,89 dinars algériens, tandis que son taux de vente est de 147,93 dinars algériens. En ce qui concerne le dollar américain, les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque, pour la période allant du 16 au 18 mai 2023, indiquent un taux d’achat de 135,85 dinars algériens et un taux de vente de 135,87 dinars algériens.

Selon la même source, il est actuellement possible d’acheter le dollar canadien à 100,89 dinars algériens et de le vendre à 100,93 dinars algériens au niveau du marché formel de change. De plus, à la Banque d’Algérie, il est également possible d’échanger la monnaie britannique contre 169,86 dinars algériens à l’achat et contre 169,92 dinars algériens à la vente.

Cotations du dinar algérien en Banque et au marché noir ce 18 mai

Ainsi, et à travers le tableau ci-dessous, nous vous récapitulons les taux de change de la monnaie nationale par rapport aux principales devises étrangères pour ce jeudi 18 mai 2023 :