Cours de change des devises en Algérie : cotations du dinar en Banque et au marché noir ce 18 juin

Dans cet article, découvrez les taux de change des devises en Algérie pour ce dimanche 18 juin 2023, tant sur le marché officiel que sur le marché informel. Et ce, afin d’avoir une vision claire des variations des taux de change, vous permettant d’évaluer les répercussions sur vos opérations commerciales et vos transactions.

D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 15 au 19 juin 2023, il est possible d’acheter l’unité de l’euro à 147,01 dinars algériens et de la vendre à 147.07 dinars algériens. De plus, les cours de change du marché officiel de change affichent l’achat du dollar américain unique à 135,91 dinars algériens et sa vente à 135,92 dinars algériens.

De son côté, la monnaie canadienne s’échange en Banque contre 101,96 dinars algériens à l’achat et contre 102,00 dinars algériens à la vente. Alors que l’achat de la monnaie britannique s’est établi à 171,97 dinars algériens et sa vente à 171,03 dinars algériens.

Enfin, il convient également de noter que les taux de change de la Banque d’Algérie indiquent que l’achat et la vente du dirham émirati se maintiennent à 37,00 dinars algériens. Mais aussi, qu’il est possible d’acheter et de vendre le riyal saoudien à 36,24 dinars algériens.

Taux de change du dinar au marché noir ce 18 juin

Par ailleurs, les cambistes du marché noir de change cèdent encore l’euro unique contre 225,00 dinars algériens à l’achat et contre 227,00 dinars algériens à la vente. Comme ils proposent l’achat du dollar américain à 207,00 dinars algériens et sa vente à 210,00 dinars algériens.

Au niveau du marché noir de change, le dollar canadien s’achète à 145,00 dinars algériens et se vend à 147,00 dinars algériens. Tandis que la livre sterling s’échange encore contre 250,00 dinars algériens à l’achat et contre 252,00 dinars algériens à la vente.

En outre, les cambistes du Square d’Alger proposent l’achat du dirham émirati à 51,00 dinars algériens et sa vente à 54,00 dinars algériens. De plus, ils cèdent aussi la monnaie saoudienne contre 51,00 dinars algériens à l’achat et contre 54,00 dinars algériens à la vente.

Pour conclure, le tableau ci-dessous résume les cours de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché noir pour ce dimanche 18 juin 2023 :