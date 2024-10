Cours de change des devises en Algérie : à combien peut-on acheter 100 euros ce 20 octobre ?

Le taux de change de l’euro a connu d’importants rebondissements depuis le début du mois d’octobre, notamment sur le marché informel des devises, où il a atteint le seuil symbolique des 260,00 dinars algériens. Dans cet article, découvrez la valeur actuelle de la monnaie européenne ainsi que celle des principales devises étrangères aussi bien à la Banque d’Algérie qu’au marché noir.

Les cambistes opérant au niveau du marché informel du Square d’Alger proposent l’unité de l’euro à 248,00 dinars algériens pour l’achat et à 251,00 dinars algériens pour la vente. Ainsi, en ce début de semaine, 100 euros s’achètent à 24 800 dinars algériens et se vendent à 25 100 dinars algériens.

À la Banque d’Algérie, la valeur de l’euro reste relativement stable, avec un taux d’achat de 144,68 dinars algériens et un taux de vente de 144,72 dinars algériens. Cela signifie qu’en banque, 100 euros s’échangent contre 14 468 dinars algériens à l’achat et contre 14 472 dinars algériens à la vente.

Taux de change en Algérie : le dollar canadien en hausse ce dimanche !

Ce dimanche 20 octobre, le dollar canadien affiche une légère hausse sur le marché informel des devises. En effet, la monnaie canadienne s’échange désormais à 165,00 dinars algériens pour l’achat et à 168,00 dinars algériens pour la vente.

En revanche, les cotations officielles à la Banque d’Algérie, valables du 18 au 22 octobre, témoignent de la stabilité du dollar canadien, qui se maintient à un taux d’achat de 96,66 dinars et un taux de vente de 96,68 dinars algériens.

Banque d’Algérie et marché noir : quels sont les taux de change de ce 20 octobre ?

Outre l’euro et le dollar canadien, le dollar américain continue de s’échanger activement sur le marché informel. Ce dimanche, le billet vert s’achète à 224,00 dinars algériens et se vend à 227,00 dinars algériens. Du côté du marché officiel, la Banque d’Algérie fixe le taux d’achat du dollar à 133,30 dinars et son taux de vente à 133,32 dinars algériens.

Quant à la livre sterling, elle poursuit son ascension sur le marché noir, où elle s’établit à 291,00 dinars pour l’achat et à 293,00 dinars pour la vente. Dans le système bancaire officiel, la monnaie britannique s’échange à 174,03 dinars à l’achat et à 174,14 dinars à la vente.