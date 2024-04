Cours de change Banque et marché noir : les devises sont-elles en hausse ce 7 avril ?

Les dernières données de la Banque d’Algérie, du 4 au 8 avril 2024, dévoilent les taux de change en vigueur sur le marché officiel, tandis que le marché informel continue de jouer sa propre mélodie financière, creusant de plus en plus les écarts entre les deux marchés de change.

L’euro, monnaie de référence à l’échelle internationale, maintient sa position sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, avec un taux s’élevant à 145.89 dinars algériens pour l’achat et à 145.96 dinars algériens pour la vente. Cependant, sur le marché noir, la valeur de l’euro atteint des sommets vertigineux, grimpant jusqu’à 238.00 dinars algériens à l’achat et 240.00 dinars algériens à la vente.

Dans cette valse monétaire, le dollar américain conserve sa stabilité. Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, le dollar s’échange à 134.41 dinars algériens pour l’achat et à 134.42 dinars algériens pour la vente. En revanche, au Square Port Saïd d’Alger, le dollar américain présente une autre dynamique, avec des taux de change sensiblement différents, atteignant 221.00 dinars algériens pour l’achat et 223.00 dinars algériens pour la vente.

La livre sterling britannique maintient également sa présence sur le marché officiel, affichant un taux d’achat de 170.18 dinars algériens et un taux de vente de 170.24 dinars algériens. Néanmoins, sur le marché parallèle, la livre sterling révèle des taux de conversion impressionnants, atteignant jusqu’à 275.00 dinars algériens pour l’achat et 277.00 dinars algériens pour la vente.

Banque d’Algérie et marché informel : quels sont les taux de change du jour ?

Ces écarts entre les deux marchés de change mettent en lumière une dynamique complexe et souvent volatile dans le paysage économique algérien. Pour plus de clarté, consultez le tableau ci-dessous récapitulant les taux de change des principales devises étrangères en Banque et sur le marché noir pour ce dimanche 7 avril 2024 :