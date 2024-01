Cours de change Banque et marché informel : que disent les chiffres de ce 28 janvier ?

Sur les scènes tumultueuses des marchés des devises, l’écart entre les taux officiels fixés par la Banque d’Algérie et les tarifs pratiqués dans le secteur informel se creuse de manière significative. Les données officielles des taux de change de la Banque d’Algérie, portant sur la période allant du 25 au 29 janvier 2024, révèlent une stabilité relative pour l’euro et le dollar américain.

Pour l’euro, les chiffres indiquent un taux d’achat à 146.22 dinars algériens et un taux de vente à 146.27 dinars algériens. De manière similaire, le dollar américain est évalué à un taux d’achat de 134.32 dinars algériens et un taux de vente de 134.34 dinars algériens, traduisant une certaine constance dans les valeurs affichées. Cependant, la réalité du marché noir du Square Port Saïd d’Alger offre une tout autre perspective !

En effet, les opérateurs informels proposent l’euro à un taux d’achat atteignant les 234.00 dinars algériens et un taux de vente atteignant les 236.00 dinars algériens. Ces chiffres soulignent ainsi des écarts significatifs par rapport aux taux officiels. En outre, sur le marché informel de change, le dollar américain change de mains à un taux d’achat de 217.00 dinars algériens et un taux de vente de 220.00 dinars algériens.

Quels sont les cours de change du dollar canadien et de la livre britannique ?

En outre, les cotations officielles de la Banque d’Algérie exposent les valeurs d’autres monnaies. Le dollar canadien, par exemple, se positionne à un taux d’achat de 99.34 dinars algériens et un taux de vente de 99.39 dinars algériens. La livre sterling, quant à elle, s’échange à un taux d’achat de 170.94 dinars algériens et un taux de vente de 171.02 dinars algériens, et ce, selon les données officielles.

En revanche, les cambistes de la bourse informelle proposent le dollar canadien à l’achat à 156.00 dinars algériens et à la vente à 158.00 dinars algériens. La livre sterling, quant à elle, connaît des taux nettement différents, avec un taux d’achat de 262.00 dinars algériens et un taux de vente de 265.00 dinars algériens.

Malgré la disparité entre les valeurs affichées sur le marché officiel et celles pratiquées sur le marché informel, une tendance relativement stable semble caractériser les principales devises étrangères en ce début de semaine. Pour vous offrir une vue d’ensemble des cours de change des principales devises pour ce dimanche 28 janvier 2024, voici un tableau récapitulatif, vous permettant de visualiser ces variations :