Cours de change Banque d’Algérie et marché noir : l’euro est-il en hausse ce 9 octobre ?

Selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar à la Banque d’Algérie du 6 au 10 octobre 2023, l’unité de l’euro s’affiche à un taux d’achat de 144.91 dinars algériens, tandis que pour la vente, le taux est légèrement supérieur, s’établissant à 144.94 dinars algériens.

Cependant, le marché noir des devises peint une image différente. L’euro y demeure à un niveau nettement plus élevé. Les cambistes du marché noir proposent l’achat de l’euro à un taux de 229.00 dinars algériens, tandis que pour la vente, le taux atteint 231.00 dinars algériens.

En outre, les données officielles de la Banque d’Algérie indiquent que l’achat du dollar américain s’est stabilisé à 137.35 dinars algériens, alors que sa vente s’effectue à 137.37 dinars algériens. Pendant ce temps, le marché parallèle de change continue de présenter des taux différents pour le dollar américain. En effet, au niveau du Port Saïd d’Alger, l’unité de la monnaie américaine s’acquiert à 215.00 dinars algériens et se vend à 217.00 dinars algériens.

Par ailleurs, les cours de change du marché officiel indiquent qu’il est possible d’acquérir la livre sterling à 167.61 dinars algériens et de la vendre à 167.65 dinars algériens. Cependant, sur le marché informel des devises, la livre sterling a observé une hausse significative. Les cambistes du Square d’Alger proposent désormais l’achat de la livre sterling à un taux de 260.00 dinars algériens et sa vente à 263.00 dinars algériens.

Cours de change du dinar en Banque et au marché parallèle ce 9 octobre

Pour récapituler, voici un tableau résumant les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères, et ce, sur les deux marchés de change, officiel et parallèle :