Cours de change Banque d’Algérie et marché noir : le dinar face aux principales devises ce 23 mai

Les cours de change de la Banque d’Algérie du 22 au 24 mai 2023 indiquent que la monnaie européenne unique s’achète à 147.08 dinars algériens et se vend à 147.15 dinars algériens. Mais aussi, que le dollar américain s’échange contre 136.21 dinars algériens à l’achat et contre 136.22 dinars algériens à la vente.

Selon les cotations commerciales du dinar algérien en Banque, l’achat de la monnaie britannique se maintient à 169.14 dinars algériens et sa vente à 169.20 dinars algériens. De plus, au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie, il est aussi possible d’acheter le dirham émirati à 37.08 dinars algériens et de le vendre à 37.10 dinars algériens.

Cependant, au marché noir de change, les cambistes proposent encore l’achat de l’unité de l’euro à 224.00 dinars algériens et sa vente à 226.00 dinars algériens. En outre, ils cèdent l’unité du dollar américain à 205.00 dinars algériens à l’achat et à vente à 208.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, l’achat de la livre sterling s’est établi à 251 dinars algériens et sa vente à 254.00 dinars algériens au niveau de la bourse informelle. Tandis que le taux d’achat de la monnaie émiratie s’est fixé à 54.00 dinars algériens et son taux de vente à 57.00 dinars algériens sur le même marché de change.

Banque d’Algérie et marché noir : taux de change du dinar ce 23 mai

Enfin, pour résumer, le tableau ci-dessous récapitule les taux de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères en Banque et au marché parallèle ce mardi 23 mai 2023 :