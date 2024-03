Cours de change Banque d’Algérie et marché noir : le dinar face aux devises ce 3 mars !

Dans l’arène mouvante de la Banque d’Algérie, l’euro maintient sa position, solidement ancré à 145.64 dinars algériens à l’achat et à 145.71 dinars algériens à la vente, tel que le révèlent les chiffres du marché officiel pour la période allant du 29 février au 4 mars 2024. Bien que cette stabilité relative règne dans ce cadre réglementé, l’euro continue de subir les soubresauts du marché parallèle, où sa valeur persiste à des niveaux considérablement élevés, atteignant jusqu’à 238.00 dinars algériens à l’achat et 240.00 dinars algériens à la vente.

Au cœur de cette danse des devises, le dollar américain demeure une pièce maîtresse incontournable. Sur le marché formel de la Banque d’Algérie, le dollar s’échange à 134.40 dinars algériens à l’achat et à 134.42 dinars algériens à la vente. Cependant, dans les dédales du marché informel du Square Port Saïd d’Alger, bastion effervescent des échanges non régulés, le dollar américain affiche une tout autre dynamique, avec un taux de 220.00 dinars algériens à l’achat et 222.00 dinars algériens à la vente.

En outre, la livre sterling britannique maintient sa présence sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, avec un taux d’achat de 170.11 dinars algériens par unité et un taux de vente à 170.20 dinars algériens. Cependant, sur le marché informel, la monnaie du Royaume-Uni révèle des taux de conversion vertigineux, atteignant 273.00 dinars algériens à l’achat et 275.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, le dollar canadien s’acquiert sur le marché officiel à 98.99 dinars algériens et se négocie à 99.03 dinars algériens à la vente. Pendant ce temps, les cambistes du marché informel transigent l’unité de la monnaie canadienne contre 159.00 dinars algériens à l’achat et 161.00 dinars algériens à la vente.

Ainsi, ces chiffres soulignent les écarts significatifs entre les taux de change du marché formel et les valeurs en vigueur dans le marché parallèle pour ce dimanche 3 mars 2024. Cette distinction entre les deux marchés révèle une dynamique complexe et souvent volatile dans le paysage économique :