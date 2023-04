Cours de change Banque d’Algérie et marché noir : le dinar face aux devises ce 13 avril

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 12 au 14 avril 2023 indiquent que la monnaie européenne unique s’achète à 147.95 dinars algériens et se vend à 147.99 dinars algériens. D’après la même source, il est possible d’acheter l’unité du dollar américain à 135.56 dinars algériens et de la vendre à 135.57 dinars algériens.

Par ailleurs, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie affichent l’achat de l’unité du dollar canadien à 100.66 dinars algériens et sa vente à 100.70 dinars algériens. De son côté, la livre sterling s’échange, sur le même marché, contre 168.38 dinars algériens à l’achat et contre à 168.46 dinars algériens à la vente.

En outre, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie indiquent que le dirham émirati unique peut être acheté à 36.90 dinars algériens et vendu à 37.92 dinars algériens. Mais aussi, que l’unité du Riyal saoudien s’achète à 36.13 dinars algériens et se vend à 36.14 dinars algériens.

Taux de change du dinar au marché noir ce 13 avril

En parallèle à la bourse informelle, les cambistes cèdent encore l’euro unique contre 222.00 dinars algériens à l’achat et contre 224.00 dinars algériens à la vente. Ils proposent toujours l’achat du billet vert américain à 204.00 dinars algériens et sa vente à 206.00 dinars algériens.

De plus, au Square d’Alger, il est possible d’acheter l’unité du dollar canadien à 148.00 dinars algériens et de la vendre à 150.00 dinars. Mais aussi, d’échanger la monnaie du Royaume-Uni contre 249.00 dinars algériens à l’achat et contre 251.00 dinars algériens à la vente.

Enfin, pour ce qui est de la monnaie des Émirats arabes unis, elle se maintient au marché noir de change à 52 dinars algériens à l’achat et à 55.00 dinars algériens à la vente. Alors que le Riyad de l’Arabie Saoudite s’échange, quant à lui, contre 51.00 dinars algériens à l’achat et contre 54.00 dinars algériens à la vente, et ce, au niveau du marché informel de change.

Cotations du dinar algérien en Banque et sur le marché informel ce 13 avril

Ci-dessous, nous vous récapitulons les taux de change de la monnaie nationale par rapport aux principales devises étrangères pour ce jeudi 13 avril 2023