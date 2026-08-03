Tribunal de Boufarik : L’auteur de la vidéo polémique sur la tenue d’une fille de 8 ans placé sous mandat de dépôt

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle un homme s’attaquait verbalement à la tenue vestimentaire d’une fillette en termes injurieux, a eu une suite judiciaire rapide.

Le parquet près du tribunal de Boufarik, dans la wilaya de Blida, a annoncé ce lundi 3 août 2026 avoir ouvert des poursuites contre l’auteur des faits, identifié sous le nom de S. A. Placé en détention provisoire dès sa présentation devant la justice, il sera jugé le 5 août prochain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Algerie360.com (@algerie360)

Discours de haine contre un enfant

La publication incriminée véhicule, selon les termes officiels, des propos « extrémistes, contraires à la morale et aux bonnes mœurs », porteurs d’un « discours discriminatoire incitant à la haine contre les enfants en raison de leur tenue vestimentaire ».

L’enquête préliminaire a permis d’identifier le suspect sans délai. Présenté en comparution immédiate, S.A. répond de deux chefs d’inculpation distincts : discrimination fondée sur l’apparence vestimentaire d’un enfant, et atteinte à la vie privée d’un mineur par des publications numériques susceptibles de lui causer un préjudice.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire de l’acide dans un abreuvoir pour dromadaires : deux suspects arrêtés (vidéo)

Un arsenal législatif précis mobilisé pour protéger l’enfant

Les textes appliqués dans cette affaire sont ciblés. Le parquet a retenu les articles 2 et 31 de la loi n° 20-05 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, ainsi que l’article 140 de la loi n° 15-12 portant protection de l’enfant.

🟢 À LIRE AUSSI : Il s’en prend violemment à la Gendarmerie : que s’est-il passé dans cette scène filmée à Mila ?

La décision du parquet de recourir à la procédure de comparution immédiate permet d’orienter le dossier directement vers la formation de jugement.

Les éléments recueillis lors de l’enquête ont été estimés suffisants pour fixer l’audience au 5 août 2026, soit deux jours après la présentation du mis en cause.

Quand la justice algérienne sanctionne le cyberharcèlement visant les mineurs

La protection des enfants contre les contenus numériques préjudiciables est un axe de plus en plus affirmé dans la jurisprudence algérienne.

🟢 À LIRE AUSSI : Il volait dans les mosquées : un individu lourdement condamné

La loi n° 15-12 sur la protection de l’enfant a précisément été conçue pour couvrir ce type de situation, où un mineur se retrouve exposé, sans défense, à un contenu public le visant nommément ou implicitement.