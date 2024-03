Courir 333 km en 78 heures dans le Sahara algérien : un quinquagénaire relève le défi

Âgé de 52 ans, le coureur français Éric Blanc a récemment annoncé sa volonté de participer de parcourir plus de 300 kilomètres de course à pied dans le désert algérien, en seulement 78 heures. Défi réussi pour le quinquagénaire, amateurs des grandes distances.

Le 26 février dernier, Eric Blanc, a débarqué en Algérie pour participer au Trans333, une course extrême, à pied, en zones naturelles, du grand Sahara algérien.

Éric Blanc a couru 333 km en 78 heures dans le désert algérien

La course Trans333 est loin d’être un défi à prendre à la légère. Et pourtant, Éric Blanc, âgé de 52 ans, a réussi à surmonter, avec aisance, tous les obstacles de cette aventure d’extrême et a réussi à faire partie des trois coureurs qui ont remporté cette course.

Réussir cette aventure, c’est aussi soulever les défis imposés par la nature, notamment les écarts des températures oscillant entre chaleurs étouffantes le jour et des nuits glaciales. Les vents violents étaient aussi au rendez-vous, ce qui a poussé à Eric Blanc à se réfugier, parfois, et à naviguer à l’aide de son GPS.

Par ailleurs, les dunes du Sahara n’ont pas découragé l’ancien rugbyman, déterminé à parcourir chaque kilomètre de ce Trans333. Malgré la fatigue, Éric Blanc n’a jamais pensé à abandonner son aventure. D’ailleurs, pour reprendre des forces, le quinquagénaire n’a dormi que cinq heures pendant les trois jours de course.

Réussir cet Ultratrail représente une étape importante dans sa quête perpétuelle de défis pour pousser davantage ses limites. De retour chez lui en France, les yeux d’Éric Blanc pétillent déjà à l’idée d’entamer un nouveau challenge, dans une autre terre lointaine.

