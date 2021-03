Cour suprême : Un nouveau procès pour Abdelghani Hamel

L’ancien Directeur général de la sureté nationale DGSN Abdelghani Hamel aura droit à un nouveau procès en appel dans l’affaire dont il avait été condamné à 12 ans de prison ferme en compagnie de membre de sa famille.

En effet, la chambre d’accusation près la Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation du verdict prononcé le mois d’août de l’année dernière contre l’ancien DGSN et des membres de sa famille. Le dossier de l’affaire vient d’être renvoyée à la Cour d’Alger, selon ce qu’a rapporté ce jeudi le quotidien arabophone Echorouk.

Pour rappel, la chambre pénale de la Cour d’Alger avait prononcé, le 12 août 2020, une peine de 12 ans de prison ferme, à l’encontre de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel. La même juridiction avait également maintenu l’amende de 8 millions DA.

Le principal mis en cause est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, dont « blanchiment d’argent », « enrichissement illicite », « trafic d’influence » et « obtention de fonciers par des moyens illégaux ».

La même instance avait prononcé des peines de prison contre les fils de l’ancien DGSN, à savoir : 8 ans de prison ferme pour Amiar, 6 ans de prison ferme pour Chafik et 5 ans de prison ferme pour Mourad. Sa fille Chahinaz a été condamnée à deux (2) ans de prison, dont une année avec sursis.

Les condamnations de première instance

Il convient de noter que Abdelghani Hamel ainsi que l’ensemble des accusés impliqués dans la même affaire avaient bénéficié de réduction de peines lors du procès en appel du 12 août, puisque l’affaire avait été jugée en première instance le mois d’avril de la même année.

Le tribunal de premier instance de Sidi M’hamed avait alors prononcé une peine de quinze (15) ans de prison ferme contre l’accusé, Abdelghani Hamel, assortie d’une amende de 8 millions de dinars algériens (DA).

Son fils Amiar Hamel avait écopé d’une peine de dix (10) ans de prison ferme et d’une amende de six (6) millions de DA. Son fils Chafik avait lui été condamné à huit (8) ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de DA et son fils Mourad à sept (7) ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de DA.

Pour ce qui est de sa fille Chahinaz elle avait été condamnée à trois (3) ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de DA. L’épouse de l’ancien DGSN, Annani Salima, avait, quant à elle, écopé de deux (2) ans de prison ferme et d’une amende d’un million de DA.