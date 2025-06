Cour de change des devises en Algérie : où en est le dinar face aux monnaies étrangères ce 4 juin ?

Comme à son habitude, l’euro poursuit sa course instable sur le marché parallèle de change. Après avoir franchi la barre symbolique des 260 dinars la semaine dernière, la monnaie européenne semble amorcer une légère accalmie. Ce repli, bien que minime, relance les spéculations autour des mécanismes et des facteurs qui influencent ces variations.

Ce mercredi 4 juin, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger et d’autres points de change informels affichent l’euro à 258 dinars algériens à l’achat et 260 dinars à la vente. Une légère baisse par rapport aux pics récents, qui ne suffit pourtant pas à réduire l’écart avec le marché officiel. Du côté de la Banque d’Algérie, l’euro reste nettement moins cher, s’échangeant à 149,78 DZD à l’achat et 149,83 DZD à la vente, selon les dernières cotations commerciales.

Contrairement à l’euro, le dollar américain ne montre pas de signes de grande volatilité. Sur le marché noir, son cours se maintient à 232 dinars à l’achat et 235 dinars à la vente. Là encore, la différence avec le taux officiel reste significative. La Banque d’Algérie fixe le billet vert à 131,61 DZD à l’achat et 131,62 DZD à la vente, une valeur bien inférieure à celle observée dans les circuits non régulés.

Le dollar canadien a-t-il observé une légère hausse ?

Le dollar canadien, de son côté, enregistre une petite progression. Ce mercredi, les cambistes le proposent à 161 dinars à l’achat et 164 dinars à la vente, contre des valeurs légèrement inférieures les jours précédents. En banque, le taux reste stable autour de 95,96 DZD à l’achat et 95,98 DZD à la vente.

Enfin, la livre sterling conserve une longueur d’avance sur les autres devises fortes, en particulier sur le marché informel. Les cambistes l’affichent à 299 dinars à l’achat et 304 dinars à la vente. Ce niveau reste élevé, même s’il n’est pas inédit. Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie annonce la monnaie britannique à 178,14 DZD à l’achat et 178,18 DZD à la vente, un chiffre nettement inférieur au cours du marché parallèle.

En bref…

Ces différences de taux entre le marché officiel et le marché parallèle s’expliquent par plusieurs facteurs : l’écart entre l’offre et la demande, la difficulté d’accès à certaines devises, la conjoncture économique, ou encore la spéculation. Dans ce contexte volatil, le marché noir reste un baromètre officieux, mais influent de la valeur réelle des monnaies étrangères en circulation dans le pays.