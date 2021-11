Cour de Blida : Abdelghani Hamel et Berrachedi acquittés

La Cour de Blida a rendu ce dimanche 7 novembre 2021, son verdict dans l’affaire de l’ancien Directeur général de la sureté nationale DGSN Abdelghani Hamel et l’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger Noureddine Berrachedi.

En effet, la même juridiction a acquitté les deux mis en cause, accusés dans une affaire d’abus de fonction. Il s’agit du verdict définitif après l’appel introduit auprès de la Cour suprême qui a accordé le pourvoi en cassation et a renvoyé l’affaire auprès de la Cour de Blida.

Ainsi, l’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger Noureddine Berrachedi devra quitter la prison après son acquittement, tandis que Hamel y restera afin de purger d’autres peines prononcées à son encontre dans d’autres affaires.

Le 25 octobre dernier, le procureur général près la même cour avait requis l’augmentation de la peine à 7 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 DA contre les deux mis en cause.

Subsidiairement, le parquet avait également requis la confirmation de la peine en appel contre l’ancien directeur général de la Sûreté nationale Abdelghani Hamel et l’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger Noureddine Berrachedi.

Rappelons que les deux accusés avaient été condamnés auparavant par le tribunal et la cour de Blida à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 DA chacun.

Kamel Chikhi au cœur du procès

Cela est intervenu avant leur procès en appel en séance plénière devant la Cour de Blida. L’affaire a été soumise à la Cour suprême pour être réexaminée par une nouvelle composante de juges et de conseillers.

En effet, la décision du parquet est intervenue après l’audition des accusés, Hamel et Berrachedi, et des témoins, l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh et Kamel Chikhi, dit “El Bouchi”, et l’ancien chef de la police judiciaire de la sûreté d’Alger Sidhoum Hassan.

Il convient de noter que cette affaire est liée à celle de trafic de cocaïne dans laquelle est impliquée Kamel Chikhi dit « El Bouchi ». Cela remonte à la poursuite par l’ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger, Berrachedi de l’enquête sur le dossier de Kamel Chikhi.

Il s’agit de l’affaire de blanchiment de fonds publics d’une valeur de 125 000 millions DA et le financement de groupes terroristes. Lors de l’audience, Berrachedi a indiqué qu’au vu de son poste, le DGSN de l’époque lui a demandé la liste des bénéficiaires des appartements de l’immeuble appartenant à Kamel Chikhi, situé à Hydra.