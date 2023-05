Saïd Bouteflika, Tahkout, Haddad et Kouninef : lourdes condamnations de la Cour d’Alger

Dans l’affaire dite des SMS, les accusés principaux Said Bouteflika, l’ex-homme d’affaires Mahieddine Tahkout, les frères Kouninef, mais aussi Ali Haddad et Ahmed Maazouz, et d’autres accusés ont été lourdement condamnés, pour corruption et recel de revenus de corruption.

La Cour d’Alger a condamné ce mardi l’ancien conseiller à la présidence de la République, Saïd Bouteflika, à une peine de 12 ans de prison ferme assortie d’une amende huit millions de dinars. Les anciens hommes d’affaires, Ali Haddad et Ahmed Maazouz, ont écopé de la même peine.

De son côté, l’ancien homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, a été condamné à 15 ans de prison ferme et une amende qui s’élève à huit millions de dinars. Des membres de sa famille, dont Brahim, Hamid, Rachid et Nacer Tahkout ont été condamnés respectivement à des peines de 10 et 5 ans de prison assorties d’amendes.

A LIRE AUSSI : Procès : « il faut sauver l’Algérie », Saïd Bouteflika au juge

Enfin, les frères Kouninef ont été condamnés à dix ans de prison ferme et huit millions d’amende.

Il est à noter, qu’après avoir clos les plaidoiries et les défenses des avocats, le juge avait donné le dernier mot aux accusés avant d’entrer dans le tribunal pour examiner et prononcer le verdict, où tous les accusés qui ont suivi le dossier ont demandé réparation et déclaré qu’ils étaient innocents et qu’ils faisaient confiance à la justice algérienne.

La semaine dernière, le Procureur de la République près la Cour d’Alger avait demandé l’appui des jugements rendus par le Tribunal de première instance du Tribunal pénal économique et financier de Sidi M’hamed, condamnant Saïd Bouteflika à 12 ans de prison et à une amende de 8 millions de dinars, et la même peine pour Ali Haddad.

A LIRE AUSSI : Corruption : « Nous avons servi le pays, nous n’avons pas volé », un des frères Kouninef

Le tribunal de Sidi M’Hamed avait déjà prononcé les mêmes peines contre ces accusés

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait condamné, le mercredi 8 février 2023, Saïd Bouteflika, frère et conseiller particulier de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, poursuivi avec d’autres accusés, notamment des hommes d’affaires, pour corruption et recel de revenus de corruption, à une peine de 12 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA.

Dans la même affaire Ali Haddad et Ahmed Maazouz avait été condamnés à la même peine tandis que Mahieddine Tahkout a écopé de 15 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 millions de DA.

A LIRE AUSSI : Corruption : « Mon fils n’a même pas un vélo » Haddad au juge

Les frères Kouninef (Réda, Abdelkader Karim et Tarek-Noah) avaient aux aussi été condamnés à une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA chacun alors que leur sœur Souad a été condamnée à 15 ans de prison ferme avec confirmation du mandat d’arrêt international lancé à son encontre.

Pour le reste des accusés, certains avient écopé entre 10 ans de prison ferme et un an de prison, et d’autres ont été acquittés.