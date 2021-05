Cour d’Alger : l’affaire des 701 kg de cocaïne refait surface

Trois ans après, l’affaire des 701 kg de cocaïne, découverte au port d’Oran, impliquant essentiellement Kamel Chikhi alias « El Boucher », vient de connaitre de nouveaux revirements concernant son instruction.

Selon des éléments rapportés ce lundi par le quotidien El Watan, l’enquête judiciaire menée pendant presque trois ans vient d’aboutir à une suite après, notamment la clôture des investigations concernant la découverte de la faramineuse quantité de drogue.

En effet, le magistrat instructeur de la 2e chambre du pôle pénal spécialisé a clôturé, lundi dernier, ses investigations et a « renvoyé toutes les pièces du dossier à la chambre d’accusation près la cour d’Alger », rapporte le même journal.

Cette procédure intervient donc pour examen du dossier et par conséquent la programmation de l’affaire qui devra avoir lieu dans les jours à venir. À rappeler que les accusés dans l’affaire sont poursuivis pour « constitution d’une organisation criminelle dans le but d’importer, de commercialiser et de distribuer de la drogue » et « blanchiment d’argent ».

Retour sur les principaux faits de l’affaire

Il s’agit de Kamel Chikhi, dit Kamel El Boucher, ses deux frères, un de ses associés, son directeur commercial et un de ses agents exerçant au port d’Oran, ajoute encore la même source. Il convient également de rappeler que l’affaire remonte au 26 mai 2018 lorsque les services de sécurité avaient saisi 701 kg de cocaïne sur le navire Mercury Vega, en rade au port d’Oran, en attente d’une place à quai pour décharger sa cargaison de viande.

L’énorme quantité de drogue avait été cachée dans de la viande importée du Brésil par le principal mis en cause en l’occurrence Kamel Chikhi. Chose révoquée par sa défense qui avait alors affirmé que les commissions rogatoires n’ont pas permis d’apporter de preuves tangibles.

Selon un des avocats de Kamel Chikhi, cité par El Watan, « les conteneurs bourrés de cocaïne ont été ouverts (au port de Valence en Espagne), sans la présence des personnes habilitées, puis refermés et embarqués à bord d’un navire à destination de l’Algérie ». Avant d’ajouter que cela « disculpe » leur client.