Cour d’Alger : Hamel et ses fils lourdement condamnés

La Cour d’Alger a rendu ce mercredi 24 novembre 2021, son verdict dans le procès en appel de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel, dans laquelle sont également impliqués des membres de sa famille.

Le principal mis en cause, en l’occurrence Abdelghani Hamel a écopé d’une peine de 8 ans de prison ferme. La Cour d’Alger a également prononcé la peine de 5 ans de réclusion contre son fils ainé, Amiar Hamel.

Concernant son autre fils, la même juridiction a condamné Chafik Hamel à une peine de 4 ans de prison ferme. Une peine de 2 ans de prison ferme a été prononcée à l’encontre de l’ancien Directeur de l’OPGI de l’Hussein Dey, Mohamed Rehaimia.

Chahinaz Hamel, la fille de l’ancien DGSN est condamnée, quant à elle, à une peine de 18 mois avec sursis et un an avec sursis contre Salima Annani, l’épouse de l’ancien DGSN. Mourad Hamel, l’autre fils du pricipal mis en cause, a écopé de 3 ans de prison ferme.

L’ancien wali d’Oran Abdelghani Zaalane et l’ancien Directeur des domaines publics de la wilaya de Tipasa Ali Bouamrane ont écopé d’une peine d’un an de prison ferme dans le cadre de la même affaire.

Retour sur les détails du procès en appel

Pour rappel, le procès en question a été réinscrit au rôle suite à la décision de la Cour suprême qui a accepté le pourvoi en cassation introduit dans les arrêts rendus par la Cour d’Alger en août 2020.

Abdelghani Hamel, son épouse Annani Salima, ses fils (Amiar, Mourad Chafik et sa fille Chahinaz) sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, dont « blanchiment d’argent », « enrichissement illicite », « trafic d’influence » et « obtention d’assiettes foncières par des moyens illégaux ».

Rappelant également que la Cour d’Alger avait condamné Abdelghani Hamel à 12 ans de prison ferme, tandis que ses enfants avaient écopé de peines allant de 5 à 8 ans de prison ferme.