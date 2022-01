Cour d’Alger : Ali Ghediri risque jusqu’à 10 ans de prison

L’affaire du général à la retraite, Ali Ghediri, ne veut pas arriver à son dénouement. En détention depuis le mois de juin 2019, Ali Ghediri a eu droit aujourd’hui, le 27 janvier 2022, à son procès en appel, après avoir été condamné, en première instance, le 22 septembre 2021 dernier, à 4 ans de prison ferme par le tribunal criminel de Dar El Beida.

Il est à rappeler que le général à la retraite Ali Ghediri est poursuivi pour « atteinte au moral de l’armée ». Le mis en cause a été acquitté en janvier 2020 de l’accusation portant sur la « livraison d’informations à des agents de l’étranger dans le but de porter atteinte à l’économie nationale et à la défense nationale ».

Initialement prévu pour se tenir hier, le procès en appel du général à la retraite Ali Ghediri s’est finalement tenu aujourd’hui, le 27 janvier 2022.

Ghediri risque gros

Le parquet a requis aujourd’hui contre le mis en cause Ali Ghediri, une peine de 10 ans de prison, tandis que 20 ans de prison ont été requis à l’encontre de son co-accusé, le dénommé Hocine Guasmi.

Lors de son procès, le général à la retraite Ali Ghediri a déclaré que les poursuites à son encontre ne sont pas fondées notamment celles venues après un entretien accordé à la presse ou il a évoqué l’ancien chef d’état-major Gaid Salah.

De son côté, l’accusé Guasmi Hocine a déclaré qu’il n’a jamais falsifié son nom (passant de Guasmi Hocine à Guouassmia Hocine). Le mis en cause a également évoqué le général Bouaza, disant qu’il ne faisait que suivre ses instructions, ce qui a fini par le faire entrer en prison.