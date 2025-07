Coupures d’électricité à ALGER : Voici ce que l’État a prévu pour l’été 2025

Les directions de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya d’Alger ont mis en service plusieurs nouvelles installations ces dernières semaines. Ces investissements stratégiques visent à renforcer le réseau de distribution et à garantir la continuité de l’approvisionnement durant la saison estivale, marquée par une forte demande due aux températures élevées. L’objectif est clair : améliorer la qualité du service offert aux citoyens.

Les différentes directions de distribution ont détaillé leurs efforts pour atteindre cet objectif ambitieux. La direction de distribution de Sidi Abdellah a réalisé un programme d’envergure, incluant la construction de 2,2 km de réseaux de distribution électrique à haute tension.

Cinq nouveaux transformateurs électriques ont été installés, nécessitant la mise en place de 14,55 km de réseau de distribution. Par ailleurs, 7,25 km du réseau de distribution haute tension ont été restructurés, et 12 km de réseau de distribution basse tension ont été aménagés, avec le remplacement des équipements de 51 transformateurs électriques.

De son côté, la direction de distribution d’El Harrach a consacré plus de 534 millions de dinars algériens (DA) à ses investissements, principalement pour la consolidation du réseau électrique.

En parallèle, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée pour promouvoir la consommation rationnelle d’énergie, à travers des contacts directs avec les clients et des journées portes ouvertes dans les six agences commerciales de la direction, ainsi que dans les espaces publics.

Électricité à Alger : Des investissements massifs pour un été serein

En prévision de l’été, la direction de distribution de Bologhine a investi plus de 1,16 milliard de DA. Cet effort a permis la réalisation de cinq postes électriques haute et moyenne tension à Bouzaréah, Ouled Fayet, Bab El Oued et Aïn Bénian, dont trois sont déjà opérationnels.

De plus, 8,25 km de réseau de distribution basse tension ont été construits, ainsi que 57 nouveaux départs électriques et 98 générateurs électriques. Ces investissements sont accompagnés d’un programme étendu de maintenance préventive.

La direction de distribution de Belouizdad a, quant à elle, alloué 650 millions de DA pour assurer la qualité du service estival. Ce montant couvre la réalisation de cinq transformateurs électriques et l’installation de 23 km de réseau de distribution moyenne tension et 11 km de réseau basse tension.

Enfin, la direction de distribution de Djasr Kasentina a investi 4,23 milliards de DA dans les infrastructures de transport d’électricité. Cela a permis la réalisation de deux nouveaux transformateurs électriques à haute tension, d’un poste de distribution électrique à haute tension, et de 74 kilomètres de réseaux électriques à moyenne et basse tension.

En plus de ces investissements structurants, les directions de distribution de la capitale ont mobilisé des équipes d’intervention multidisciplinaires. Leur mission est de prendre en charge toute panne éventuelle dans les plus brefs délais, assurant ainsi une réponse rapide aux incidents.

La surveillance quotidienne de l’état des équipements du réseau est également maintenue pour prévenir d’éventuels dysfonctionnements. Ces mesures s’inscrivent dans une démarche globale visant à garantir un approvisionnement stable et de qualité en électricité pour les citoyens algériens durant la période estivale, où la consommation atteint son pic.