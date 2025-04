Coupure d’électricité en Europe : des perturbations Internet attendues en Algérie

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé ce lundi que des perturbations dans le service Internet pourraient être constatées dans les prochaines heures, en raison d’une coupure massive d’électricité survenue en Espagne et dans plusieurs autres pays européens.

Perturbations possibles d’Internet suite à une coupure d’électricité en Europe : le ministère rassure

Dans un communiqué officiel, le ministère a expliqué que cette situation exceptionnelle affecte une partie des infrastructures internationales indispensables au bon fonctionnement d’Internet, notamment les stations liées aux systèmes de câbles sous-marins. Ces stations, essentielles pour la transmission des données, sont principalement situées dans les villes côtières espagnoles et risquent d’être touchées par la panne électrique en cours.

À LIRE AUSSI : Offensive anti « cabas » déclenchée en Algérie : des saisies massives en moins de 24h !

« En raison d’une coupure générale d’électricité qui touche l’Espagne et d’autres pays européens, nous informons nos chers citoyens que des perturbations dans le service internet pourraient survenir dans les prochaines heures », a précisé le ministère dans sa première communication.

Ces câbles sous-marins assurent une part importante du trafic Internet entre l’Algérie, l’Europe et d’autres régions du monde. Leur bon fonctionnement dépend de l’alimentation électrique continue des stations relais implantées en Europe. L’interruption soudaine de l’électricité sur une large partie du territoire espagnol pose donc un risque pour la stabilité des connexions.

l’Algérie confrontée à des perturbations Internet

Face à cette situation imprévue, les autorités ont toutefois assuré avoir mis en place des mesures pour limiter l’impact sur les usagers. « Des systèmes de secours, comprenant des batteries et des générateurs électriques, ont été mis en place pour garantir la continuité des services pendant une durée limitée », a rassuré le ministère.

À LIRE AUSSI : Salaires en Algérie : Voici les métiers les mieux payés selon l’ONS

L’activation de ces systèmes d’urgence permettra de maintenir les communications le temps que la situation énergétique soit rétablie en Europe. Toutefois, la durée et l’ampleur des perturbations restent incertaines, car elles dépendent directement de la rapidité des réparations du réseau électrique dans les pays concernés.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a appelé les citoyens à faire preuve de compréhension et de vigilance en cas de coupures temporaires ou de ralentissements d’Internet. Il a également indiqué suivre la situation de près en collaboration avec les opérateurs nationaux et internationaux afin d’intervenir rapidement si nécessaire.

Cette situation exceptionnelle rappelle l’interconnexion forte des infrastructures numériques à l’échelle mondiale et leur vulnérabilité face aux incidents majeurs, qu’ils soient d’origine technique ou climatique.

À LIRE AUSSI : Kuala Lumpur, Guangzhou, Zanzibar… Air Algérie annonce de nouvelles lignes

Les autorités ont promis de communiquer régulièrement sur l’évolution de la situation et sur les éventuelles mesures complémentaires qui pourraient être prises pour limiter l’impact sur les usagers.