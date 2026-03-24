Coupure d’eau temporaire : ce qui se passe à Annaba et dans les communes voisines

La wilaya de Annaba traverse actuellement une situation délicate en matière d’approvisionnement en eau potable, suite à l’arrêt temporaire de la station de dessalement de Draouch. Cette interruption, annoncée par Algérienne des eaux, impacte directement plusieurs communes et oblige les autorités à revoir le programme de distribution.

Selon le communiqué officiel, la station de dessalement de Draouch est à l’arrêt pour une durée de sept jours, du 24 mars à 6h00 jusqu’au 30 mars à 10h00. Cette interruption s’inscrit dans le cadre d’une opération de maintenance préventive et de nettoyage technique, indispensable pour garantir la continuité et l’efficacité de la production à long terme.

Cependant, cet arrêt a des répercussions immédiates sur l’alimentation en eau dans plusieurs communes, notamment Annaba, El Hadjar, El Bouni, Sidi Amar et la nouvelle ville de Draa Errich.

Programme exceptionnel de distribution ajusté

Face à cette situation, Algérienne des eaux a mis en place un plan de distribution exceptionnel afin de compenser le manque en eau durant cette période. Toutefois, des perturbations sont inévitables, en particulier dans les zones à forte densité et dans les immeubles de grande hauteur, où la pression du réseau pourrait être insuffisante.

🟢 À LIRE AUSSI : Train Algérie – Tunisie : la SNTF suspend le trafic pendant plusieurs jours

Les autorités appellent les citoyens à faire preuve de compréhension, en attendant la reprise normale de l’activité de la station.

Un projet stratégique essentiel pour l’Est du pays

La station de dessalement de Draouch constitue un maillon essentiel de la sécurité hydrique dans l’Est algérien. Mise en service en 2025, elle figure parmi les plus grandes installations du pays avec une capacité de production de 300 000 m³ par jour.

Elle alimente plusieurs wilayas, dont El Tarf, Annaba, Guelma et Skikda, en fournissant des volumes importants destinés à stabiliser l’approvisionnement en eau potable.

🟢 À LIRE AUSSI : Météo Algérie : pluies orageuses et vents forts persistent ce mardi 24 mars dans plusieurs wilayas

Défis techniques et attentes des habitants

Depuis sa mise en service, la station a connu plusieurs arrêts temporaires liés à des facteurs techniques et environnementaux. Les services concernés ont notamment évoqué des conditions météorologiques défavorables, telles que la forte houle, qui perturbent le captage de l’eau de mer.

Ces difficultés ont déjà entraîné des perturbations dans la distribution, notamment au niveau de certaines stations de pompage, impactant directement les programmes d’alimentation en eau dans plusieurs communes.

Si cette opération de maintenance est jugée nécessaire pour améliorer les performances de la station à long terme, elle met en lumière la dépendance croissante de la région aux installations de dessalement.

Les habitants espèrent un retour rapide à la normale dès la remise en service de l’usine, tandis que les autorités assurent que toutes les mesures sont prises pour limiter l’impact de cette interruption.

En attendant, la gestion rationnelle de l’eau reste essentielle pour traverser cette période transitoire dans les meilleures conditions.

🟢 À LIRE AUSSI : Innovation hydrique : un appel aux talents pour relever le défi de l’eau