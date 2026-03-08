Coupure d’eau pour cause de turbidité dans plusieurs quartiers de cette wilaya dès ce 8 mars

Ce dimanche 8 mars 2026, plusieurs quartiers de la wilaya de Blida subissent des interruptions dans la distribution d’eau potable.

L’Algérienne des Eaux (ADE) de Blida explique que ces perturbations sont liées à un arrêt d’urgence du complexe hydraulique de Magtaa Lazreg, provoqué par une augmentation inhabituelle de la turbidité de l’eau, conséquence des récentes fluctuations climatiques.

Cependant, l’entreprise assure que le suivi de la qualité de l’eau est permanent et que la distribution reprendra dès la remise en service du complexe.

ADE Blida : distribution d’eau potable interrompue dans ces quartiers

Selon le communiqué officiel de l’Algérienne des Eaux de la wilaya de Blida, les perturbations touchent :

Les quartiers de la commune de Bougara

Les quartiers de la commune de Hammam Melouane

Les secteurs de la partie haute de la commune d’Ouled Salama

Les quartiers Adl Sidi Serhan de la commune de Bouinan

Les quartiers de Tbaynat dans la commune de Chibli

L’entreprise précise que ces interruptions sont temporaires et nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité de l’eau distribuée.

Augmentation inhabituelle de la turbidité de l’eau : les intempéries à l’origine des perturbations

Rappelons que les récentes pluies soutenues et accumulations d’eau ont mobilisé les équipes de la Protection civile dans plusieurs wilayas. Selon leur bilan publié vendredi matin :

Des véhicules ont été dégagés des zones inondées

L’eau infiltrée dans certaines habitations a été pompée

La circulation a été rétablie dans les axes urbains submergés

Ces opérations, expliquent en partie la turbidité élevée dans certaines sources d’approvisionnement en eau.

Par ailleurs, les équipes de contrôle de l’Algérienne des Eaux supervisent en continu la qualité de l’eau au niveau du complexe de Magtaa Lazreg. La société rappelle que la distribution reprendra son rythme normal dès la remise en service du site.

Enfin, pour toute demande d’information ou assistance, les abonnés peuvent contacter les lignes téléphoniques opérationnelles : 0550 65 45 24 / 0550 67 55 51