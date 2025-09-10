Coupure d’eau à cette commune : l’ADE annonce des perturbations dans plusieurs quartiers

La société Algérienne des Eaux (ADE), unité de Blida, a annoncé ce mercredi une perturbation dans l’alimentation en eau potable touchant plusieurs quartiers de la ville nouvelle de Bouinan.

Dans son communiqué, l’entreprise a précisé que les habitants des cités AADL 2 000 logements, 3 000 logements et 5 000 logements El Nakheel, situées dans la commune de Bouinan, sont concernés par ce désagrément. L’interruption dans la distribution de l’eau a commencé dès aujourd’hui.

Selon la même source, ces perturbations sont dues à des travaux en cours au niveau de la station de pompage système A, un site stratégique pour l’alimentation en eau de la zone. L’ADE n’a pas précisé la durée des interventions, mais a assuré que les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir la situation dans les plus brefs délais.

L’Algérienne des Eaux a présenté ses excuses aux habitants de Bouinan pour les désagréments causés par cette coupure d’eau temporaire, rappelant son engagement à assurer une reprise normale du service une fois les travaux achevés.

Alerte météo : vents violents et fortes vagues sur les côtes algériennes

Par ailleurs, les services de météorologie ont mis en garde, ce mercredi, contre des vents puissants et la formation de vagues dangereuses le long du littoral algérien.

Dans un bulletin de vigilance de niveau jaune, l’Office national de la météorologie a averti que plusieurs wilayas côtières seront concernées : Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Azeffoun, Dellys, Alger, Bouharoun, Ténès, Mostaganem, Arzew, Oran, Beni Saf, Ghazaouet et Marsa Ben M’hidi.

Les autorités appellent les marins, les pêcheurs ainsi que les citoyens fréquentant les plages à faire preuve de prudence, compte tenu des risques accrus liés aux conditions météorologiques.

Cette alerte météo concerne une grande partie du littoral algérien et appelle à la vigilance face aux vents violents et aux fortes vagues.

