Coupe du Monde Qatar-2022 : où suivre les matchs gratuitement ?

La Coupe du Monde Qatar-2022 débutera dans quelques jours. Les amoureux du ballon rond en Algérie vont la suivre attentivement. Ils pourront le suivre gratuitement sur certaines chaines de télévision.

C’est à partir du 20 novembre prochain que débutera la Coupe du Monde Qatar-2022. Un grand évènement planétaire de football qui sera sans doute suivi avec un grand intérêt par les amoureux du ballon rond du monde entier.

Les Algériens sont concernés, c’est une certitude, en dépit de l’absence de notre équipe nationale. Mais comme chaque édition d’un grand rendez-vous de football, ils cherchent les chaines où ils pourront suivre les matchs gratuitement.

Quelles chaines assureront la retransmission gratuite du Mondial ?

Il faut dire que plusieurs chaines ont annoncé la retransmission des matchs du Mondial qatari. On cite notamment le bouquet beIN Sports. Ce dernier détient les droits de retransmission pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Mais ce qu’il faut le savoir, et sur les 64 matchs de la CM, le bouquet beIN Sports y diffusera 11 matchs gratuitement. En effet, il s’agit de 5 des huitièmes de finale, 3 des quart de finale, 2 des demi-finales ainsi que la finale. On parle même des matchs des représentants du monde Arabe, en l’occurrence le Maroc, la Tunisie, le Qatar et l’Arabie-Saoudite.

Enfin, les chaines qui vont permettre aux amoureux du ballon rond dans notre pays de suivre le mondial gratuitement, ce sont les allemandes « ZDF » et « ARD Das Erst ». Elles sont ouvertes sur le satellite Astra et ont déjà annoncé la retransmission (conjointement) des 64 matchs de la Coupe du Monde Qatar-2022.

Mieux encore, ces deux chaines permettront aux Algériens de suivre les matchs en une très haute qualité d’image. Il est à rappeler que les Algériens suivent « ZDF » et « ARD Das Erst » lorsqu’il s’agit toujours des matchs de la Coupe d’Europe des Nations UEFA et ceux la Coupe du Monde des Nations et ce, depuis l’année 2008.