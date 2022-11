Coupe du Monde Qatar-2022 : le pronostic fou de Samuel Eto’o

Le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, a livré ses prédictions sur la Coupe du Monde Qatar-2022. Pour lui, les Lions Indomptables vont remporté le mondial lors d’une finale disputée face au Maroc.

La Coupe du Monde Qatar-2022 débutera le 20 novembre prochain. Toutes les nations de football qui y prendront part son prêt pour le grand évènement planétaire. Place maintenant aux prédictions.

Alors que plusieurs spécialistes nomment les grandes nations de football à remporter la Coupe du Monde, entre autres le Brésil, l’Argentine ou encore la France et l’Angleterre, ce n’est pas le cas pour le président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto’o. Il a livré un pronostic fou au Comité suprême pour la Livraison et l’Héritage.

En effet, il voit bien la sélection nationale de son pays décrocher le sacre mondial. La finale sera remportée, selon lui, face au Maroc. L’ancienne star du FC Barcelone s’enflamme pour les « Lions Indomptables », quand on sait qu’il a déjà déclaré que le Cameroun ira au Qatar pour remporter la Coupe du Monde.

« L’Afrique a toujours eu du potentiel »

Si le président de la FECAFOOT a livré un tel pronostic fou, c’est tout simplement parce qu’il croit aux potentialités au sein de la sélection camerounaise. Idem pour les autres sélections africaines.

« L’Afrique a toujours eu le potentiel pour réaliser de grandes Coupes du monde. Mais nous ne nous sommes pas toujours montrés sous notre meilleur visage jusqu’à présent ». Dira-t-il dans un communiqué, et d’ajouter : « Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de plus en plus d’expérience. Je pense qu’elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du monde, mais aussi à remporter cette compétition ».

Mais avant de parler du sacre, le Cameroun devra sortir d’une poule solide avec le Brésil, la Serbie et la Suisse.