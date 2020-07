Coupe du Monde Qatar 2022 : La FIFA dévoile les dates officielles

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar a été dévoilé aujourd’hui mercredi, par la FIFA.

En effet, c’est donc une première historique, le prestigieux trophée mondial, se disputera à l’automne, avec un début le 21 novembre et une finale le dimanche 18 décembre, comme l’a indiqué la Fifa.

Cependant, toutes les rencontres des phases de poules se tiendront à quatre horaires : 13h, 16h, 19h et 22h heure locale. Soit pour l’Algérie 11h, 14h, 17h et 20h. Les huitièmes et les quarts de finale se disputeront à 16h et 20h heure Algérienne, les demi-finales à 20h et la finale à 16h, (dans l’hypothèse où l’on continue à changer d’heure en 2022).

La Fifa a également indiqué que, la phase de poules se jouera du 21 novembre au 2 décembre, à raison de quatre rencontres par jour, contre trois lors des précédentes éditions « afin de garantir des périodes de repos optimales ».

Ensuite, les huitièmes de finale suivront dans la foulée, du samedi 3 décembre au mardi 6 décembre, avec deux rencontres par jour. Suivra une première pause de deux jours, après un total de 56 matches disputés en 16 jours, et les quarts de finale, joués les vendredi 9 et samedi 10 décembre à 16h et 20h .

Après deux nouveaux jours de repos arriveront les demi-finales, les mardi 13 et mercredi 14 décembre à 20 heure. Le match pour la troisième place sera disputé le samedi 17 décembre à 16h, et donc enfin, la finale le dimanche 18 décembre à 16 heure.

Pour conclure, la Fifa a précisé que, le tirage au sort de l’épreuve aura lieu, lui, après la fenêtre internationale de mars 2022.

Rédaction d’Algérie360