Coupe du monde Qatar-2022 : Belmadi soutient le Maroc

Le sélectionneur national Djamel Belmadi soutient toutes les équipes africaines qui prendront part à la Coupe du Monde au Qatar. Il cite notamment le Maroc et la Tunisie.

Éliminée face au Cameroun, la sélection nationale algérienne sera la grande absente de la Coupe du Monde au Qatar. Mais les Algériens vont suivre avec un grand intérêt ce grand rendez-vous planétaire de football. Idem pour le sélectionneur national Djamel Belmadi.

Ce dernier, a tenu à souhaiter bonne chance à toutes les équipes africaines qui y prendront part, le Maroc et la Tunisie en particulier. « Je souhaite bonne chance à toutes les sélections africaines lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, le Maroc et la Tunisie en particulier ». Dira-t-il lors de la conférence de presse qu’il a tenue ce matin.

Le driver des Verts va rendre la pareille aux supporters marocains et tunisiens qui ont soutenus les « Fennecs » lors de la CAN-2019. « Les peuples marocain et tunisien nous ont soutenus lors de la CAN-2019 en Egypte. Nous aussi nous allons être supporters des deux équipes lors du Mondial ». A-t-il ajouté.

Algérie-Cameroun, pour Belmadi, il n’y a pas « d’affaire tactique »

Belmadi revient sur l’élimination de l’EN de la prochaine Coupe du Monde. Pour lui, il n’y a pas d’affaire tactique lors du match retour des barrages face au Cameroun au stade Mustapha Tchaker de Blida.

« Je n’ai jamais dis que je suis le meilleur entraineur. Après la fin de chaque match, il n’y a plus une affaire tactique. Ce n’est plus une affaire tactique lorsqu’on encaisse un but sur un long ballon dans une surface de réparation, mais j’assume mes responsabilités…Après l’élimination, je n’aurais jamais été à l’abri des critiques même si j’avais changé de tactique au match retour face au Cameroun ». Dira-t-il lors de la conférence de presse.

« Il ne faut pas oublier qu’on avait battu le Cameroun qui n’avait pas perdu chez lui depuis 24 ans. Il ne faut pas aussi oublié qu’on avait réalisé une victoire dans un stade où on avait vécu l’une des plus pire participation de l’Algérie à la CAN». A-t-il ajouté, tout en regrettant amèrement le grand échec du 29 mars dernier.