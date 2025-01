Coupe du Monde Handball 2025 : à quelle heure et sur quelles chaines voir Danemark – Algérie ?

Les regards des passionnés du handball seront rivés ce soir vers le match Danemark-Algérie, pour le premier jour de la Coupe du Monde-2025 de la discipline. Ils pourront le suivre en direct car plusieurs chaines vont le diffuser en direct.

Le coup d’envoi de la Coupe du Monde de handball de l’édition 2025 sera donné ce soir. La compétition se déroulera au Danemark, en Croatie et en Norvège et connaitra la participation de 32 pays.

L’équipe d’Algérie effectuera son entrée en lice dans l’épreuve ce soir. Elle affrontera le Danemark, l’un des pays hôte. La sélection nationale veut débuter sur une bonne note. Seulement, sa mission s’annonce ardue face à l’une des meilleures équipes au monde.

En effet, le Danemark a dominé le handball ces dernières années. Il est champion du monde des trois dernières éditions, respectivement en 2019 (Allemagne et Danemark), en 2021 (Égypte) et en 2023 (Pologne et Suède).

Mieux, la sélection danoise a été sacrée championne olympique aux JO Paris-2024. Elle a battu en final son homologue allemande, sur un score sans appel de 39 à 26.

Ainsi, les coéquipiers de Berkous vont se mesurer face à un adversaire de taille. C’est la raison pour laquelle ils veulent livrer une bonne performance afin d’afficher leur grande ambition d’aller le plus loin possible dans le tournoi mondial.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Le coup d’envoi du match Danemark-Algérie sera donné ce soir à 20h30. Plusieurs chaines vont le diffuser en direct, au grand bonheur des passionnés du handball en Algérie.

Les deux chaines, la qatarie Al-Kass Sports 5 et l’égyptienne On Time Sports vont retransmettre le match en direct. Deux chaines ouvertes sur le satellite Astar, avec une qualité d’image supérieur en HD. beIN Sports France, captée du satellite Astra, assurera également la retransmission du match. En revanche, la télévision nationale va le diffuser peu après sa fin, en différé.

Après avoir défié l’ogre danois ce soir, la sélection nationale de handball affrontera l’Italie jeudi le 16 janvier. Enfin, elle enchaine avec la Tunisie samedi le 18 janvier, dans un derby maghrébin qui promet.