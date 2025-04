Coupe du Monde Gymnastique 2025 : Kaylia Nemour décroche la médaille d’or

Encore une distinction de marque pour Kaylia Nemour ! La championne olympique algérienne a remporté ce dimanche une médaille d’or lors de la Coupe du monde de gymnastique qui se déroule actuellement en Égypte.

La gymnaste s’est illustrée dans l’épreuve des barres asymétriques, décrochant la première place avec un score impressionnant de 14.533 points. Sa performance remarquable lors de cette finale a convaincu le jury qui lui a attribué la meilleure note de la compétition. Elle a devancé sur le podium la Slovène, Lucija Hribar (13.133) et l’Egyptienne, Judy Abdalla (12.566).

Cette médaille d’or vient confirmer l’excellence de la championne algérienne qui a livré une prestation de haut niveau dans cette discipline technique particulièrement exigeante.

Kaylia Nemour a encore une fois honoré le drapeau algérien dans une prestigieuse épreuve, après avoir décroché la médaille d’or avec brio aux Jeux Olympique Paris-2024 le mois d’août dernier. À 18 ans, on peut lui prédire un avenir radieux.

À noter que la gymnaste algérienne peut également s’offrir deux autres breloques en vermeil. En effet, elle est qualifiée pour les finales de la poutre et du sol. Outre Nemour, Sihem Hamidi et Adem Cogat se sont surpassés aussi dans ce rendez-vous en se qualifiant brillamment pour les finales respectives du saut et du sol.

Un mois après sa brillance à Montréal

Le mois de mars dernier, Kaylia Nemour a remporté un succès éclatant à la 39e édition de la Coupe internationale Gymnix à Montréal. Avec un score impressionnant de 54.200 points au classement général individuel, elle a devancé les Canadiennes Lia Monica Fontaine (52.800 pts) et Alyssa Guerrier-Calixste (52.100 pts).

La championne olympique de Paris-2024 s’est particulièrement distinguée dans ses disciplines de prédilection. Elle a dominé les barres asymétriques avec 14.750 points et la poutre avec 13.600 points. Dans les autres épreuves, elle s’est classée 5e au sol et 6e au saut.

L’autre représentante algérienne, Sihem Hamidi, a connu des difficultés, notamment aux barres asymétriques, terminant à la 20e place du classement général avec 35.250 points. Au classement par équipe, l’Algérie, représentée par ces deux athlètes uniquement, s’est positionnée à la sixième place avec un total de 88.450 points.

Après s’être distinguée dans deux prestigieuses épreuves mondiales en l’espace d’un mois, Kaylia Nemour confirme son statut de figure montante de la gymnastique internationale. Elle renforce la position de l’Algérie dans cette discipline.