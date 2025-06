Coupe du monde des clubs 2025 : le talent de Belaïli suscite l’admiration des Brésiliens

Youcef Belaïli a brillé lors du premier match en Coupe du monde des clubs, malgré la défaite de son équipe l’ES Tunis face à Flamengo. Le talent de l’international algérien a suscité l’admiration des Brésiliens.

Pour son entrée dans la Coupe du Monde des Clubs 2025, l’ES Tunis s’est incliné 2-0 face au représentant brésilien de Flamengo à Philadelphie. Les Tunisiens ont subi la domination technique des Sud-Américains, particulièrement en première période, concédant l’ouverture du score par De Arrascaeta (17e) sur un service de Luis Araujo.

Le second but de Luis Araujo (70e) a définitivement scellé le sort de la rencontre. Flamengo a démontré sa supériorité avec une possession écrasante (71%) et une maîtrise technique évidente. Pour éviter une élimination du premier tour, l’ES Tunis devra impérativement réagir lors de son prochain match face au Los Angeles FC.

Malgré la défaite, Youcef Belaïli a brillé. En effet, il s’est distingué par ses dribbles et ses frappes. Son compatriote et coéquipier en sélection, Mohamed-Amine Tougaï, s’est également illustré par une performance solide en défense.

Des internautes brésiliens élogieux envers Belaïli

Il faut dire que l’international algérien a marqué les esprits malgré la défaite de son équipe, l’Espérance de Tunis, face à Flamengo. En effet, sa performance individuelle a suscité l’admiration générale, particulièrement auprès des supporters brésiliens. Sur les réseaux sociaux, une vague d’éloges sans précédent s’est déversée, même de la part des fans de l’équipe adverse.

Les supporters de Flamengo ont été particulièrement impressionnés par le talent du joueur algérien, certains allant jusqu’à établir des comparaisons avec le légendaire Ricardo Quaresma. L’enthousiasme était tel que plusieurs fans brésiliens ont exprimé leur souhait de voir Belaïli rejoindre leur club favori.

« Belaïli, viens à Cruzeiro, on a besoin de toi », lit-on dans un poste d’un internaute, ou encore, « Belaïli à Fluminense, ce serait génial », «Il s’appelle Belaïli, et non pas Leao (l’ailier du Milan AC, NDLR)». Un autre, visiblement très conquis, lance : « Sa place est au Brésil ! ».

Certes ils ont perdu mais belaili a du buzz au Brésilllllll ⛓️⛓️⛓️🇧🇷🌞 https://t.co/jARcF3Kf0K pic.twitter.com/sXmxl27eh2 — 𝑳𝑨 𝑩𝑶𝑼𝑪𝑳𝑬💫 (@laboucle__) June 17, 2025

Do Espérance não quero Rodrigo Rodriguez, quero Youcef Belaili, muito bom jogador, ponta esquerda, de drible, finalização e inteligência. pic.twitter.com/6onPHC46AN — Vitóriasulamericano🦁 (@Ecvsulamericano) June 17, 2025

Mondial des clubs : Bensebaïni titulaire avec Dortmund face à Fluminense

Le défenseur international algérien Ramy Bensebaïni s’apprête à vivre sa première participation au Mondial des clubs FIFA 2025. Titularisé avec le Borussia Dortmund, il affrontera le Fluminense FC de Thiago Silva ce mercredi à 17h00 (heure algérienne).

Cette participation marque une nouvelle étape importante dans la carrière du joueur algérien, qui ajoute ainsi une compétition prestigieuse à son palmarès après la Ligue des Champions UEFA. Il rejoint ses compatriotes Youcef Belaïli et Mohamed Amine Tougaï, déjà engagés dans le tournoi avec l’Espérance de Tunis.

Bien que le Borussia Dortmund ne figure pas parmi les favoris cette saison en raison de ses résultats mitigés, cette compétition représente une opportunité unique pour Bensebaïni de briller sur la scène internationale. À noter également la présence d’Elias Benkara sur le banc des remplaçants pour cette rencontre.