Coupe du monde de Gymnastique Paris 2025 : Kaylia Nemour s’offre la médaille d’or

Nouvelle distinction individuelle de marque pour Kaylia Nemour ! Elle a dominé la Coupe du monde de Gymnastique et s’offre la médaille d’or.

Hier, Kaylia Nemour s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde Paris-2025. En demi-finale, elle a réalisé une très bonne performance, avec une note de 15.366, d’une difficulté de 6.9. Elle a dominé les qualifications, surclassant ses concurrentes et s’assurant une place en finale. Une bonne performance saluée par le jury pour son niveau technique et son exécution parfaite.

Victoire éclatante de Kaylia Nemour à la Coupe du monde de Gymnastique Paris-2025

La finale a eu lieu aujourd’hui. La championne algérienne s’est une nouvelle fois distinguée. En effet, elle a décroché la première place en barre asymétrique, sa spécialité, synonyme de médaille d’or, a-t-on appris auprès du comité olympique algérien.

Elle a enchaîné une autre performance impressionnante, avec une note de 15,033 et un taux de difficulté estimé de 6,8, ajoute la même source.

Kaylia Nemour : L’étoile montante de la gymnastique algérienne

Kaylia Nemour s’impose comme la nouvelle référence de la gymnastique algérienne depuis son changement de nationalité sportive en mai 2023. La jeune athlète a rapidement marqué l’histoire en décrochant l’or au concours général lors des championnats d’Afrique à Pretoria, où elle a également présenté un élément inédit aux barres asymétriques qui porte désormais son nom : « Le Nemour ».

Son ascension fulgurante s’est poursuivie avec une médaille d’argent historique aux championnats du monde d’Anvers, faisant d’elle la première Algérienne médaillée dans cette compétition. Cette performance lui a valu le titre de meilleure athlète algérienne de l’année 2023.

Parcours exceptionnel aux Jeux Olympiques et Coupes du monde

Le point culminant de sa carrière survient aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle décroche la médaille d’or aux barres asymétriques avec un score impressionnant de 15,700 points. Cette victoire représente le premier titre olympique de l’histoire de la gymnastique algérienne et africaine.

Sa domination se confirme en 2025 avec des victoires successives en Coupe du monde, notamment à Cottbus, Bakou et en Égypte, où elle continue d’impressionner aux barres asymétriques avec des scores remarquables, confirmant son statut de figure majeure de la discipline à l’échelle mondiale.

Un palmarès impressionnant pour une jeune athlète

Sa distinction à Paris vient d’enrichir son palmarès sportif déjà bien rempli. En effet, la gymnaste franco-algérienne compte 25 médailles (or, argent et bronze), toutes compétitions confondues, alors qu’elle n’a même pas bouclé ses 19 ans.

Kaylia Nemour continue de briller sur la scène internationale et promet un avenir radieux pour la gymnastique algérienne.

