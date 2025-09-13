Coupe du Monde de Gymnastique de Paris 2025 : Kaylia Nemmour brille avec une note exceptionnelle

Lors de la Coupe du Monde de Gymnastique de Paris 2025, la gymnaste algérienne Kaylia Nemmour a véritablement marqué les esprits en réalisant une performance exceptionnelle aux barres asymétriques. Déjà très attendue après ses précédentes performances internationales, Kaylia a su confirmer son statut de favorite grâce à une prestation technique impressionnante, mêlant fluidité, précision et audace.

Avec une note de 15.366, Kaylia a dominé les qualifications, surclassant ses concurrentes et s’assurant une place en finale. Sa routine, d’une difficulté de 6.9, a été saluée par le jury pour son niveau technique et son exécution parfaite. Cette performance ne se limite pas à un simple succès individuel : elle établit également la meilleure note de la saison à ce jour dans cette discipline, plaçant Kaylia parmi les gymnastes les plus en vue sur la scène mondiale.

Son programme aux barres asymétriques comprenait des éléments complexes exécutés avec une grande maîtrise, démontrant sa capacité à allier puissance, équilibre et élégance. Chaque mouvement, chaque transition a été évalué avec rigueur par les juges, et le résultat reflète le fruit de nombreuses années d’entraînement intensif et de discipline.

Qui est Kayla Nemmour, la gymnaste d’exception ?

Née le 30 décembre 2006 à Saint-Benoît-la-Forêt, en France, Kaylia Nemmour est une gymnaste artistique algérienne. D’origine franco-algérienne, elle a commencé sa carrière en représentant la France.

Cependant, en 2022, après des différends avec la Fédération Française de Gymnastique, elle a décidé de changer de nationalité pour représenter l’Algérie. La Fédération Internationale de Gymnastique a validé ce choix en 2023.

Depuis son changement de nationalité, Kaylia a alors enchaîné les succès. Elle est devenue championne olympique aux barres asymétriques lors des Jeux de Paris 2024, médaillée d’argent aux Championnats du Monde 2023 à Anvers, et championne africaine 2023 en individuel.

Ces réalisations font alors d’elle la première gymnaste africaine à décrocher une médaille olympique et mondiale.

La Coupe du Monde de Gymnastique de Paris 2025

L’Accor Arena de Paris accueille ce week-end la prestigieuse Coupe du Monde de Gymnastique Artistique 2025, un événement qui attire les meilleurs gymnastes internationaux dans une compétition intense. Organisée par la Fédération Française de Gymnastique (FFGym), cette étape parisienne constitue un passage clé avant la grande finale de la série à Szombathely, en Hongrie, prévue à la fin du mois.

Avec plus de 100 athlètes venus de 44 pays, la compétition promet un spectacle alliant puissance, précision et élégance. Les épreuves, réparties sur deux jours, se concentrent sur les agrès individuels, où les gymnastes rivalisent de technique et de créativité pour séduire le jury. Les qualifications du samedi ont déjà été le théâtre de performances impressionnantes, confirmant la montée en puissance des favoris et le potentiel des jeunes talents émergents.

La gymnaste algérienne Kaylia Nemmour s’est illustrée en réalisant une performance exceptionnelle aux barres asymétriques, établissant un record pour l’Afrique avec une note de 15,366 et une difficulté de 6,9, renforçant ainsi son statut de favorite pour les prochaines étapes internationales.

Cet événement constitue non seulement une vitrine pour la gymnastique mondiale, mais aussi une étape essentielle de préparation pour les Championnats du Monde de Gymnastique Artistique, qui se tiendront à Jakarta, en Indonésie, du 19 au 25 octobre 2025. La Coupe du Monde de Paris confirme ainsi sa place comme l’un des rendez-vous majeurs du calendrier sportif international, alliant spectacle, compétition et passion pour les disciplines artistiques.