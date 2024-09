Coupe du monde de calcul mental 2024 : l’Algérie gagne 2 médailles en Allemagne

L’Allemagne a accueilli la 10ᵉ coupe du monde de calcul mental du 13 au 15 septembre dernier, pour tester et mettre à l’épreuve les compétences, dans cette discipline, de 35 participants issus de 16 pays du monde.

L’Algérie a pris part à cet événement international avec une talentueuse équipe qui a réussi à marquer cette compétition et à faire face aux nombreuses épreuves et surprises années lors du mondial de calcul mental organisé, pour l’année 2024, en Allemagne.

L’Algérie brille lors de la Coupe du monde de calcul mental 2024

Au total, 35 participants ont pris part à cet événement international pour tester leurs compétences. Le plus jeune d’entre eux est Aidarbek Kubanychbekov, âgé de 10 ans, et le plus âgé est Willem Bouman, âgé de 84 ans. Plusieurs Algériens ont aussi participé à cette coupe du monde.

Par ailleurs, le concours comportait neuf épreuves dont quatre standard et cinq surprises annoncées uniquement durant la compétition. Par conséquent, les participants ont dû improviser des méthodes pour réussir ce test et remporter l’une des médailles décernées.

D’ailleurs, « le calendrier » est l’une des épreuves redoutables de ce concours. Les participants sont appelés à calculer les jours de la semaine pour le plus grand nombre de dates possibles en une minute seulement. Ces dates sont choisies au hasard entre 1600 et 2099.

Hakim Belouad et Walid Henni distingués lors des épreuves individuelles

Lors de cette épreuve, Aaryan Shukla de l’Inde a établi un nouveau record avec un score de 100 points, suivi en deuxième place par l’Algérien Hakim Belouad grâce à un score de 62 points et en troisième place par Walid Henni qui a remporté un score de 61 points.

Les deux jeunes Algériens, grâce à leurs performances, ont réussi ainsi à offrir à leur pays deux médailles. Il convient de rappeler que ces deux compétiteurs ne sont pas à leur coup d’essai, ils sont réputés à l’échelle continentale et régionale.

Respectivement médecin généraliste et étudiant en mathématiques et informatique, Hakim Belouad et Walid Henni accumulent depuis plusieurs années les titres. D’ailleurs, Hakim Belouad a déjà établi un record arabe et africain dans l’épreuve du calendrier en 2019.

Quant à Walid Henni, malgré son jeune âge, a déjà décroché trois coupes et trois médailles d’or, notamment lors du championnat arabe de 2017.

